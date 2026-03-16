São Paulo alcança melhor início na era dos pontos corridos

O São Paulo alcançou uma marca histórica ao vencer o Bragantino, na noite do último domingo (15). Afinal, com o resultado, o Tricolor alcançou os 16 pontos e atingiu seu melhor desempenho após seis rodadas na história do Brasileirão de pontos corridos.
A marca supera a da equipe de 2011, que havia conseguido manter o 100% de aproveitamento nas cinco primeiras rodadas. Entretanto, na sexta, o Tricolor acabou sendo goleado pelo Corinthians e perdeu a invencibilidade naquela ocasião.
Agora o Tricolor tenta quebrar um retrospecto negativo. Afinal, quando o clube conquistou o título, entre 2006 e 2008, o clube não teve um bom início de Brasileirão. Ou seja, um bom desempenho no início não significa uma campanha de título no Morumbis.
Na manhã desta segunda-feira (16), o São Paulo se reapresentou visando o duelo contra o Atlético Mineiro. O técnico Roger Machado comandou uma atividade no gramado com os jogadores que iniciaram no banco na partida em Bragança Paulista, enquanto os titulares ficaram na academia.
