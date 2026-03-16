Capim vence ”Jogo do Milhão” contra o Dibrados na Kings League Brasil

No jogo mais esperado da rodada, o Capim FC venceu o Dibrados por 4 a 2, nesta segunda-feira (16/3), pela segunda rodada da Kings League Brasil. A partida ganhou os holofotes por conta de uma aposta entre os presidentes Jon Vlogs e Lucas Tylty, onde o ganhador levava R$1 milhão para casa.

Com o resultado, o Capim FC somou sua primeira vitória na competição e respira na competição. Já o Dibrados tem duas derrotas em dois jogos e precisa urgente buscar uma reação no próximo embate.

O Jogo do Milhão

Mais do que futebol, o jogo valia muito dinheiro. Afinal, Jon Vlogs, presidente do Capim FC e Lucas Tylty, presidente do Dibrados, apostaram R$1 milhão na partida, antes mesmo do começo do split. Amigos na vida pessoal, os dois fizeram a aposta antes mesmo de começar a competição. E Jon Vlogs saiu mais rico no final.

Dibrados sai na frente

Com as duas equipes presisonadas e com uma grande quantia em jogo, as duas equipes começaram o jogo nervoso e o escalonado terminou sem gols. O placar foi ser aberto apenas aos oito minutos. O Dibrados acionou seu pênalti do presidente e Lucas Tylty marcou seu primeiro gol na Kings League Brasil. O Capim FC tentou responder na mesma moeda, mas Jon Vlogs acertou o travessão. Assim, o time de Allan Stag ampliou com Gabriel Costa, em lindo chute cruzado. O Dibrados tentou aumentar ainda mais a vantagem com um shootout acionado pela carta secreta, mas Luiggi Longo desperdiçou a cobrança.

Capim FC, o novo rico da Kings League Brasil

Já no segundo tempo, o dado definiu o tradicional X1 e o Capim FC, enfim, conseguiu descontar com o espanhol Gerard Nolla. Contudo, o gol do espanhol desencadeo uma reação do time verde e branco. Após chute de Liñares, Titon deu um peixinho para pegar o rebote de Luan Telles e empatou o jogo. Já no último minuto do tempo normal, Dudu completou cruzamento e virou o jogo para a equipe de Jon Vlogs antes do Matchball: 3 a 2.

Por fim, no Matchball, os dois goleiros começaram a brilhar e o jogo começou a ganhar tons dramáticos. Contudo, Lucas Héctor decidiu resolver a partida, driblou o marcador e Luan Telles, e com o gol aberto, definiu a partida e a vitória do Capim FC, R$1 milhão de reais mais rico.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.