Luís Castro aponta erros do Grêmio e traça objetivo no Brasileirão

O técnico Luís Castro apontou os erros do Grêmio no empate com a Chapecoense, nesta segunda-feira (16), na Arena Condá, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador elogiou a postura ofensiva do time na segunda etapa, mas apontou os principais erros em campo para não garantir os três pontos. Um deles, aliás, foi a precisão dos jogadores.

“Penso que sim. Acho que, especialmente na segunda parte, fomos dominadores do jogo. Houve um momento ali perto do fim, por volta dos 25 ou 30 minutos, em que o adversário arriscou um pouco mais. Nesse momento, também fizemos mudanças para intensificar o nosso volume ofensivo. O que nos faltou foi precisão: cometemos muitos erros técnicos ao longo do jogo no último passo para a finalização. Conseguíamos chegar à área, mas falhávamos no serviço final. Isso foi fatal para nós. Tivemos situações de gol que poderiam ter fechado a partida, tal como no último jogo, mas não aproveitámos. Ao não fechar o resultado, arriscámo-nos a que algo pior acontecesse. Vínhamos com o objetivo da vitória e, à medida que o tempo passava, intensificámos a pressão para tentar os três pontos”, pontuou.

Ainda em coletiva, Luís Castro revelou que o objetivo do clube em 2026 é conquista a classificação para Libertadores. No momento, o Grêmio ocupa a sétima colocação.

“Desde o início da temporada nós traçamos. Esse objetivo é de nós chegarmos à Libertadores, através da tabela, e é para isso que vamos trabalhar muito, e vamos continuar a trabalhar muito. É com esse objetivo”, destacou o treinador.

Promessas

O treinador também foi perguntado sobre promessas a fazer para o próximo confronto contra o Vitória, na quinta-feira, pela sétima rodada do Brasileirão, na Arena do Grêmio. O português, entretanto, não fez uma promessa específica, mas ressaltou que vai trabalhar ao longo do ano para buscar os objetivos.

“Sei que o mundo gosta de promessas, mas a única coisa que prometo na vida é trabalho digno e entrega total ao jogo — tanto minha quanto dos meus jogadores. Se a bola do William tivesse entrado e o resultado fosse 2 a 1, estaríamos todos aqui a aplaudir a estratégia. O futebol é assim: quando o resultado é negativo, a culpa recai sobre mim, não sobre os jogadores, que se entregaram por completo”, disse antes de complementar.

“Não tenho bola de cristal e não sei prometer nada além de trabalho; é o que faço desde os 17 anos. O que garantimos é que jogaremos em qualquer estádio do mundo, contra qualquer equipa, para ganhar, mesmo que nem sempre alcancemos o objetivo. Sobre a torcida: ela é apaixonada e esteve entregue. Agradeço a todos que vieram e pela energia que nos passaram. Senti que a manifestação final foi de reconhecimento pelo nosso esforço, e não de penalização por falta de trabalho. Estamos todos tristes, o universo grevista está triste, mas vi uma energia boa no estádio. Infelizmente, não pudemos retribuir com a vitória”, completou.

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