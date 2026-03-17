Bahia bate o Vitória e vence a primeira no Brasileirão Feminino

O Bahia venceu o primeiro clássico BaVi da história do Brasileirão Feminino. Na noite desta segunda-feira (16), as Meninas de Aço bateram o Vitória por 3 a 2, no Estádio de Pituaçu. Roqueline, Natalie e Raquel marcaram os gols tricolores, enquanto Milena Monteira e Bárbara anotaram pelo lado do rubro-negro.
Com o resultado, o Tricolor alcançou o primeiro triunfo na competição e subiu para a 13ª colocação, com três pontos. Já as Leoas ainda não venceram e somam apenas um ponto, permanecendo na 14ª posição.
Na próxima rodada, o Bahia volta a jogar em Pituaçu, contra o Santos, no sábado (21). Já o Vitória viaja até São Paulo, para encarar o Palmeiras, no Allianz Parque, no domingo (22).
Meninas de Aço dominam, marcam, mas sofrem o empate
A partida começou com uma pressão tricolor. Dan Nunes apareceu bastante pelo lado direito e criou duas boas oportunidades. Depois, Ju Oliveira arriscou da entrada da área e parou em defesa de Lorrana. De tanto insistir, o Bahia conseguiu sair na frente. Após boa jogada pela direita, Dan cruzou rasteiro na área e Roqueline finalizou, a bola desviou na defesa, enganou a goleira e a atacante anotou a lei da ex para abrir o marcador.
As Meninas de Aço ainda tiveram chances para ampliar com Raquel, Carol Martins e Tchula. Só que, ainda no primeiro tempo, o Vitória conseguiu chegar ao empate. Bárbara acertou um belo passe para Mônica Monteiro, que tocou na saída de Yanne para deixar tudo igual.
Bahia garante o triunfo no clássico
Logo no começo da segunda etapa, o Bahia conseguiu desempatar o marcador. Roqueline foi derrubada por Monik na área. Pênalti, que Natalie Nalon bateu bem para marcar o segundo. As tricolores quase conseguiram chegar ao terceiro em cabeçada de Wendy Caballero, que parou boa defesa de Lorrana. Mila Santos ainda tentou de falta, mas mandou para fora.
Já na reta final de jogo, o Bahia sacramentou o triunfo. Após boa troca de passes, Raquel recebeu na área, tirou a marcação e bateu firme para fazer o terceiro. Nos acréscimos, as Leoas conseguiram descontar, em cobrança de pênalti de Bárbara, mas não conseguiram manter a reação.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook