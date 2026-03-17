Vice de futebol garante estabilidade até próxima janela: “Grêmio vai buscar pontos com essa formação”

O Grêmio voltou a campo na noite de segunda-feira (16), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, e mais uma vez não conseguiu vencer fora de casa. Contra a Chapecoense, na Arena Condá, o Tricolor gaúcho ficou apenas no empate em 1 a 1.

Após o jogo, o vice de futebol Antonio Dutra Jr. comentou sobre o momento do clube e possíveis movimentações no elenco. Ele destacou que, nesta janela de transferências, não há previsão de reforços ou saídas, já que o planejamento está voltado para o meio do ano.

“Nesse momento, dificilmente nós vamos ter chegada de algum jogador. Nós estamos planejando as coisas mais para o meio do ano, aí sim, provavelmente nós teremos algumas movimentações. Mas agora o Grêmio segue trabalhando com o seu grupo e vai buscar seus pontos com essa formação”, afirmou.

Dutra Jr. também revelou que houve sondagem em relação a um atleta do Grêmio, mas a negociação não avançou de forma satisfatória para a diretoria tricolor.

Situação na tabela

Apesar dos tropeços recentes contra Bragantino e Chapecoense, o dirigente garantiu que o desempenho está dentro do esperado. O objetivo segue sendo a classificação para a Libertadores, e a sétima posição atual aparece como compatível com o planejamento.

“Dentro daquilo que a gente imagina, todo jogo nós gostaríamos de vitória. Mas o Grêmio está fazendo uma campanha no Campeonato Brasileiro dentro daquilo que foi planejado. Nós estamos, hoje, na sétima posição da tabela. Cada ponto que se deixa a gente lamenta, mas também cada ponto que se ganha nesse Campeonato Brasileiro é um motivo de comemoração”, concluiu o dirigente.

O Grêmio volta a jogar na quinta-feira (19), quando recebe o Vitória às 19h (de Brasília), na Arena, contra o Vitória, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

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