Neymar agradece mensagens após não ser convocado: “Confiem no processo”

Após ficar de fora da convocação da Seleção, Neymar agradeceu aos fãs pelas “mensagens de carinho” que recebeu ao longo desta segunda-feira (16). O atacante do Santos, que se manifestou no início da noite, publicou o agradecimento no fim da noite.

“Obrigado a todos pelas mensagens de carinho hoje! Confiem no processo, o que tiver que ser, será! Trabalhe no silêncio”, escreveu Neymar.

Na publicação, juntamente com o texto, havia uma foto da perna de Neymar, mostrando os escritos de uma tatuagem: “As pessoas não entendem o quão obcecado eu sou em vencer”.

A lista final para o Mundial, com 26 nomes, será divulgada em 18 de maio. A apresentação da seleção na Granja Comary está marcada para o dia 27. No dia 31, a equipe fará um amistoso com o Panamá. Enfim, no dia seguinte, o grupo viaja para o QG brazuca, em Nova Jersey. Mas a Seleção, em território americano, ainda fará, dia 6/6, um amistoso contra o Egito, antes de estrear na Copa diante de Marrocos, dia 13/6.

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