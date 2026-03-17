Sporting x Bodo/Glimt: Onde assistir, escalações e arbitragem

O Sporting tenta inverter uma grande desvantagem diante dos noruegueses do Bodo/Glimt para avançar às quartas de final da Champions. Nesta terça-feira, 17/3, às 14h45 (de Brasília), em sua casa, o Estádio do Alvalade, em Lisboa, os portugueses, que perderam na ida por 3 a 0. Assim, precisam pelo menos devolver a diferença para levar o jogo à prorrogação e pênaltis. Ou quatro gols para avançar diretamente à próxima fase. Enfim, trabalho de Hércules.

Onde assistir

A TNT e a HBO Max transmitem a partir das 14h45 (de Brasília).

Como chega o Sporting

O técnico Rui Borges ainda não sabe se contará com Luis Guilherme para a partida. Assim, vai esperar até o último momento para ver e contar ou não com o jogador, um dos destaques da equipe. Mas a boa notícia é que Pote e Maxi Araújo voltam após suspensão no jogo de ida. Pote é um dos principais municiadores para o artilheiro Luiz Suárez.

Sobre a grande vantagem do Bodo, que se classifica mesmo se perder por dois gols, Rui Borges diz acreditar na virada. Ele lembra que o Sporting na ida vinha de jogos extenuantes contra Braga e Porto. Mas que desta vez entra descansado, já que seu jogo de fim de semana com o Tondela foi adiado. Isso fez com que o time ganhasse tempo para se preparar-se muito bem para o confronto diante de um rival qualificado e que já venceu os outros grandes da Europa na competição.

“Só avançaremos se fizermos um jogo perfeito. O Bodo tem mérito por estar nas oitavas e ganharam de grandes equipes. Merecem esse respeito de olharem para eles como um grande. Tem demonstrado que e são capazes de se bater com qualquer rival e estão com boa vantagem”.

Como chega o Bodo/Glimt

O técnico Kjetil Knutsen vai repetir a base que massacrou os sportinguistas no jogo de ida e se mostra confiante no avanço de fase do time. Mas ele diz que sabe que o rival irá atacar desde o início, pois precisa de gols, mas que seu time está preparado para a pressão.

“É impossível adivinhar o que o Sporting vai fazer. Porém, imagino que vão pressionar muito desde o início e vão ter as suas oportunidades, mas temos essa consciência e estamos preparados para lidar com isso. Tenho a certeza de que os jogadores do Sporting nos vão deixar outra imagem neste segundo jogo. Por isso, muito importante que sejamos capazes de nos aguentar em termos defensivos”.

SPORTING X BODO/GLIMT

Liga dos Campeões – Oitavas de final (volta)

Data e horário: 17/3/2026, 14h45 (de Brasília)

Local: Estádio do Alvalade, Lisboa (POR)

SPORTING: Rui Silva; Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio e Maxi Araújo; Hjulmand e Morita; Catamo, Trincão e Pedro “Pote” Gonçalves; Luis Suárez. Técnico: Rui Borges

BODO/GLIMT: Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen e Bjorkan; Evjen, Berg e Fet; Blomberg, Hogh e Hauge. Técnico: Kjetil Knutsen

Arbitro: Sandro Schärer (SUI)

Auxiliares: Jonas Erni e Susanne Küng (SUI)

VAR: Fedayi San (SUI)

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