Dendele vence Loud nos shootouts e segue invicta na Kings League Brasil

Se não é sofrido não é Dendele. O lema que carrega o time desde o ano passado seguiu em 2026 e, nesta segunda-feira (16/3), o Toro Loko venceu a Loud nos shootouts, após um empate em 4 a 4 no tempo normal, pela seguunda rodada da Kings League. Aliás, esta foi a segunda partida que a equipe de Luqueta vence neste formato no torneio.
Com o resultado, o Dendele somou seu segundo triunfo na competição e segue entre os líderes, ao lado de G3x, Desimpain e Fluxo. Já a Loud amargou sua segunda derrota e precisa se recuperar urgente na competição.
Dendele abre vantagem, mas a Loud consegue se recuperar
O Dendele começo em cima na partida e logo no escalonado já vencia por 2 a 0. Primeiro, o goleiro Húngaro fez boa jogada e tocou para L7 fazer o primeiro. Depois, o camisa 7 apareceu novamente, saiu na cara de Esaú e de cavadinha, fez o segundo. Já com todos os jogadores em campo, o Toro Loko conseguiu ampliar sua vantagem no pênalti do presidente. Com Luqueta suspenso por conta da confusão no último jogo, Paulinho ”O Loko” assumiu a responsabilidade e bateu com categoria para fazer 3 a 0.
A Loud respondeu na mesma moeda e Brabox, converteu sua penalidade com muita frieza. Na sequência, a equipe acionou sua carta secreta e ganhou mais um pênalti. O marroquino Walid Jaadi foi para cobrança e diminuiu o marcador antes do intervalo: 3 a 2.
Deu Toro Loko na Kings League
A etapa final começou com o dado definiu um 2×2 e a Loud conseguiu reagir. Esaú e Sam Silva marcaram para o time de Coringa, enquanto Lyncoln descontou para o Dendele. Assim, com o placar empatado em 4 a 4, as equipes travaram uma verdadeira batalha no Fut7, mas o marcador não foi alterado, fazendo o embate ir para os shootouts.
Já na cobrança de shootouts, muitos erros. Ambas as equipes desperdiçaram as três primeiras cobrancas de cada. Lyncoln e Daniel Japa converteram as primeiras batidas. Assim, coube aos goleiros decidirem. Húngaro marcou em um lindo gol de cobertura, enquanto Esaú parou no arqueiro rival e o Toro Loko somou sua segunda vitória na Kings League Brasil.
