Chelsea x PSG: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta terça-feira, às 17h (de Brasília), em Stamford Bridge, o Chelsea enfrenta o PSG pela volta das oitavas de final da Champions. E a tarefa para alcançar a próxima fase da competição não será nada fácil para os ingleses. Afinal, os parisienses, atuais campeões da competição, venceram o jogo de ida por 5 a 2. Assim, são favoritos para seguirem em frente rumo a mais um caneco.

Onde assistir

A HBO Max transmite a partir das 17h (de Brasília).

Como chega o Chelsea

A maior dúvida do técnico Liam Rosenior é se contará ou não com Estevão desde o início. O brasileiro, que se recupera de lesão e nem sequer foi convocado para os amistosos de março da seleção, esteve fora dos últimos jogos. Sentiu um desconforto muscular na coxa, mas treinou nesta segunda-feira. Como o jogo é de volta ou morte para os Blues e o time perdeu o encaixe ofensivo nas últimas rodadas, o brasileiro é visto como a solução. Caso não entre, Enzo Fernández assume o posto no ataque.

“Estevão voltou aos treinos. Assim, ele fará parte do grupo. Mas vamos avaliar se poderá participar do jogo em algum momento amanhã”, disse Rosenior.

Como chega o PSG

Dos seus principais jogadores, Luis Enrique só não terá Fabián Ruiz, lesionado. No mais, força máxima. Contudo, resta saber qual dos atacantes começará de início: Gonçalo Ramos, Doué ou Kvaratskhelia. Este último, na ida, começou no banco, entrou e acabou com o jogo, com duas finalizações e uma assistência.

O certo é que o atual melhor do mundo, Dembélé, comandará o ataque do campeão da Champions e do Intercontinental.

“Nossa mentalidade é sempre vencer. Não podemos ficar tentando apenas defender o placar. Temos três gols de vantagem, mas vamos continuar atacando, com a vontade de ganhar. Como disse o treinador, a palavra ‘resiliência’ é a que melhor define nossa equipe. Assim, queremos sempre dar 100%”, disse Dembélé.

CHELSEA X PSG

Liga dos Campeões – Oitavas de final (volta)

Data e horário: 17/3/2026, 17h (de Brasília)

Local: Stamford Bridge, Londres (ING)

CHELSEA: Sánchez; Acheampong, Fofana, Chalobah e Cucurella; Reece James e Caicedo; Enzo Fernández(Estevão), Palmer, Pedro Neto; João Pedro. Técnico: LiamRosenior

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, e Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha e João Neves; Kvaratskhelia, Dembélé e Barcola. Técnico: Luis Enrique

Arbitro: Slavko Vinčić (SVN)

Auxiliares: Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič (SVN)

VAR:Christian Dingert (ALE)

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