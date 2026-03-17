Confira o resumão da segunda rodada da Kings League Brasil

A segunda rodada da Kings League Brasil aconteceu nesta segunda-feira (16/3) e trouxe fortes emoções. Com times ainda invictos, o grande holofote ficou por conta do duelo entre Capim FC e Dibrados. Afinal, o embate valeu R$1 milhão, por conta de uma aposta entre os presidentes de ambas as equipes. Confira o resumão do J10.

Desimpain 7×4 Furia

O Desimpain mostrou sua força de vez ao vencer o atual campeão, Furia, por 7 a 4, nesta segunda-feira (16/3), pela segunda rodada da Kings League Brasil. O embate contou com o primeiro pênalti do presidente cobrado por Neymar Jr. Contudo, o craque do Santos não conseguiu evitar o revés.

Fluxo 7×6 Nyvelados

O Fluxo segue com tudo na Kings League Brasil e venceu o Nyvelados por 7 a 6, nesta segunda-feira (16/3), pela segunda rodada da competição. A equipe de Cerol e companhia ficou na frente do marcador quase todo o embate, tomou um susto ao ver o adversário empatar no Matchball, mas Helber Júnior, em noite inspirada, garantiu a vitória e o 100% de aproveitamento do time.

Podpah Funkbol Clube 2×5 G3X

O G3X segue invicto na Kings League Brasil. Com grande atuação de Andreas Vaz, a equipe da Tribo venceu o Podpah Funkbol Clube por 5 a 2, nesta segunda-feira (16/3), pela segunda rodada da competição. O camisa 10 marcou três vezes, K9 e Ton também foram para as redes e o time de Gaulês somou sua segunda vitória no torneio.

Capim FC 4×2 Dibrados

No jogo mais esperado da rodada, o Capim FC venceu o Dibrados por 4 a 2, nesta segunda-feira (16/3), pela segunda rodada da Kings League Brasil. Contudo, a partida ganhou os holofotes por conta de uma aposta entre os presidentes Jon Vlogs e Lucas Tylty, onde o ganhador levava R$1 milhão para casa.

Dendele 4(2) x(1)4 Loud

Se não é sofrido não é Dendele. O lema que carrega o time desde o ano passado seguiu em 2026. Nesta segunda-feira (16/3), o Toro Loko venceu a Loud nos shootouts, após um empate em 4 a 4 no tempo normal, pela seguunda rodada da Kings League. Aliás, esta foi a segunda partida que a equipe de Luqueta vence neste formato no torneio.

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