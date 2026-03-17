Saiba quem são os “intocáveis” da era Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira

O técnico Carlo Ancelotti divulgou, nesta segunda-feira (16), os 26 jogadores convocados para os últimos amistosos da Seleção Brasileira antes da lista final para a Copa do Mundo de 2026. A competição, aliás, marca o fim do contrato do treinador italiano com a CBF. No comando do time verde e amarelo desde maio de 2025, Carleto fez cinco convocações e encontrou os seus “intocáveis”. Estes nomes só não devem estar no Mundial de Estados Unidos/México/Canadá em casos de lesão.

No gol, Ancelotti não abriu mão, sob qualquer hipótese, de Bento, do Al-Nassr, da Arábia Saudita. Companheiro de Cristiano Ronaldo no Oriente Médio, o keeper formado no Athletico Paranaense, porém, teve apenas duas apresentações com o Mister. A saber: na goleada sobre a Coreia do Sul por 5 a 0, em Seul, e no empate diante da Tunísia por 1 a 1, em Lille. Os dois compromissos pela Data Fifa.

Ainda na defesa, Wesley também “gabaritou” todas as convocações de Ancelotti, seja pelo Flamengo ou pela Roma (ITA), já que o lateral-direito trocou de clube durante o ano passado. O jogador, contudo, sofreu um corte para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão. Ele cedeu, assim, a vaga para Paulo Henrique, do Vasco. Com Ancelotti, a fera disputou três encontros. Foi titular na vitória sobre o Chile por 3 a 0, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, e no empate com a Tunísia por 1 a 1, na França, em amistoso. No triunfo sobre Senegal por 3 a 0, em Londres, entrou no decorrer do amistoso.

No meio de campo, Ancelotti trouxe Casemiro de volta e sempre chamou o volante do Manchester United. Os números dão o tom desta confiança de Carleto no veterano. Os dois reeditaram a parceria dos tempos de Real Madrid. Nos oito jogos com o italiano na Seleção, o cão de guarda participou de sete, contribuindo com um gol. Case só não enfrentou a Bolívia, pelas Eliminatórias, em La Paz, pois estava suspenso. Os andinos venceram por 1 a 0.

Por fim, o último dos moicanos entre os “intocáveis” e sempre lembrados é Cunha, meia-atacante que trocou o Wolverhampton (ING) pelo Manchester United (ING) ao fim da temporada passada. Com Carleto, o jogador fica atrás de Casemiro em participações. Seis no total. Ficou fora dos encontros com Chile e Bolívia, nas últimas jornadas das Eliminatórias, por conta de lesão. Na ocasião, foi cortado para a entrada de Lino, do Flamengo.

O único jogador, porém, que participou dos oito jogos da era Ancelotti na seleção pentacampeã mundial não apareceu na última lista do treinador por conta de lesão. Guimarães, embora com 100%, não foi chamado para os compromissos contra a França, no dia 26 deste mês em Boston, e Croácia, no dia 31, em Orlando. O jogador do Newcastle abriu espaço, então, para Danilo, do Botafogo, um debutante com o comandante italiano.

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