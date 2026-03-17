Movimento da Globo tira executiva central de esportes do Youtube para liderar a GeTV

O Grupo Globo decidiu reforçar sua operação esportiva digital com um nome expressivo e que construiu carreira justamente no ambiente onde o público hoje mais consome esporte. A empresa fechou a contratação de Mariana de Felippes, que agora passa a comandar a GeTV — canal do Youtube lançado ano passado pela emissora.

A chegada não acontece por acaso, muito pelo contrário. Isso porque antes do acerto, Mariana liderava a área de esportes do Google. Ela, inclusive, é tratada como principal executiva de esportes dentro das estratégias de transmissões ao vivos e conteúdos dentro do Youtube.

Na prática, o que Felippes fazia significava negociar direitos, estruturar parcerias, atuar em vendas e manter diálogo constante com grandes players do mercado. Ou seja, funções que agora passam a dialogar diretamente com a operação da GeTV.

O papel que ela assume na Globo

Contratada nesta semana, a executiva inicia o trabalho na empresa somente em abril. Ela conduzirá, a partir desse ponto, o desenvolvimento da plataforma com três frentes claras: crescimento do produto, fortalecimento da comunidade e criação de novas oportunidades de monetização.

Internamente, a contratação responde a uma mudança concreta no comportamento do público. O diretor dos Canais Esportivos da Globo, Eduardo Gabbay, resumiu essa leitura ao comentar a chegada da executiva:

“A transformação do consumo de esporte exige estruturas cada vez mais conectadas com o ambiente digital. Com novas formas de distribuição e relacionamento com o público”, disse.

Mudanças na estrutura

A entrada de Felippes reorganiza a área de esportes, mas mantém Marcelo Fernandes à frente do SporTV, que também passa a liderar o Combate. Ainda de acordo com a coluna F5, da Folha de S. Paulo, Rafael Gruenbaum continua responsável pelo Premiere, enquanto Sasha Nejaim permanece na área de Estratégia e Exploração de Direitos.

Marcos Botelho segue na Programação e curadoria de conteúdo.

O que está no radar da GeTV?

A plataforma já tem presença definida em eventos relevantes e visa um crescimento ainda mais expressivo. O grande projeto do ano se baseia na transmissão da Copa do Mundo de 2026, com 32 jogos em plataformas fora do Youtube. O modelo gratuito por canal digital é exclusivo da CazéTV.

Além disso, o canal exibe Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores.

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