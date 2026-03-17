Palmeiras tem incômodo jejum para encerrar contra o Botafogo no Allianz

Após estrear o novo gramado do Allianz Parque com vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol, o Palmeiras volta a campo em casa nesta quarta-feira (18), às 19h, diante do Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar do bom momento, o desafio traz um ingrediente incômodo. Afinal, o retrospecto recente contra o adversário.
Isso porque o Verdão não vence o Botafogo em seu estádio desde 2022. Desde então, os clubes se enfrentaram quatro vezes no local, com vantagem carioca. A última vitória do Palmeiras como mandante no confronto foi marcante. Na ocasião, goleou por 4 a 0, com dois gols de Rony e outros de Gustavo Scarpa e Wesley. Desde então, no entanto, o cenário mudou.
Nos anos seguintes, o Botafogo passou a dificultar os jogos em São Paulo. Pelo Brasileirão de 2023, venceu por 1 a 0. Já em 2024, voltou a triunfar, desta vez por 3 a 1, resultado que praticamente selou o título nacional para a equipe carioca. No mesmo período, houve ainda um empate sem gols na rodada de abertura do torneio de pontos corridos.
O confronto recente entre os clubes também ficou marcado por um duelo decisivo na Libertadores. Em 2024, o Botafogo eliminou o Palmeiras nas oitavas de final, com vitória por 4 a 3 no placar agregado.
Após perder por 2 a 1 no jogo de ida, no Nilton Santos, o time paulista chegou a reagir no Allianz Parque. Saiu atrás por 2 a 0, buscou o empate e ainda virou a partida com gol de Gustavo Gómez. No entanto, um toque de mão anulou o lance que levaria a decisão para os pênaltis, encerrando a campanha alviverde.
Rivalidade recente e equilíbrio
Nos últimos anos, o confronto ganhou peso e passou a ser tratado como uma rivalidade. Cada equipe conquistou o Brasileirão tendo a outra como principal concorrente, o que aumentou a tensão nos encontros.
O Palmeiras, por sua vez, conseguiu dar o troco em outra competição. No Mundial de Clubes, eliminou o Botafogo nas oitavas de final com vitória por 1 a 0, na prorrogação, com gol de Paulinho.
Mesmo com os tropeços recentes, o retrospecto geral no Allianz Parque ainda favorece o time paulista. Em nove partidas disputadas no estádio, são quatro vitórias do Palmeiras, três empates e dois triunfos do Botafogo.
Palmeiras e Botafogo vivem momentos distintos
Contudo, para o confronto desta quarta-feira, os clubes vivem situações bem diferentes na competição. Afinal, o Palmeiras ocupa a vice-liderança, com 13 pontos, e tenta manter a boa fase. Já o Botafogo soma apenas três pontos e aparece na zona de rebaixamento, pressionado por resultados.
