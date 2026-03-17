Ancelotti explica ausência de Hugo Souza, do Corinthians: “Não tem posição fechada”

Presente em convocações recentes, o goleiro Hugo Souza, do Corinthians, não apareceu na lista do técnico Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira contra França e Croácia, marcados para os dias 26 e 31 de março. A convocação é a última antes da definição do grupo que disputará a Copa do Mundo de 2026.

Ao ser questionado sobre a ausência do jogador, durante a coletiva de convocação, Ancelotti indicou que a disputa pela posição segue em aberto, mas apontou Alisson, Bento e Ederson como os nomes em melhor momento.

“Não tem posição 100% fechada. Como eu disse, a evolução é contínua em cada jogo para cada atleta. Mas pensamos que Alisson, Bento e Ederson são os melhores nesse momento. Até maio isso pode mudar, mas estamos de olhos abertos. Os jogadores que não estão nessa lista e querem ir para a Copa tem que jogar bem, trabalhar bem e estar bem. Não tem outra maneira de convencer a comissão técnica”, explicou Ancelotti.

Destaque no Corinthians

Mesmo fora da convocação, Hugo Souza vive bom momento no Corinthians, onde é titular absoluto. Em 2026, o goleiro já soma 16 partidas e 1.622 minutos em campo.

Um dos momentos mais marcantes da temporada aconteceu nas quartas de final do Paulistão, contra a Portuguesa, quando o arqueiro defendeu três pênaltis e garantiu a classificação da equipe.

Aos 27 anos, Hugo Souza também mantém o objetivo de retornar ao futebol europeu. Ciente do interesse do jogador, a diretoria do Corinthians estipulou um valor mínimo para negociação.

O clube não pretende liberar o goleiro por menos de 13 milhões de euros (cerca de R$ 78 milhões) por 60% dos direitos econômicos. Assim, o Timão indica que uma eventual saída só acontecerá diante de uma proposta considerada vantajosa.

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