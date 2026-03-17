Em meio a má fase de Freytes, Millán aguarda chance no Fluminense

Reforço do Fluminense para a temporada, Julián Millán chegou com a expectativa de assumir a posição de Freytes e se tornar titular na zaga ao lado de Jemmes. Contudo, o zagueiro colombiano ainda não recebeu oportunidades com Zubeldía. Mesmo com as vaias da torcida contra Freytes, o defensor continuou no banco de reservas na vitória sobre o Athletico, domingo (15), no Maracanã.

“O contexto fez parecer que ele estava apto, mas jogar com dois zagueiros que não se conhecem muito não é o mesmo que botar um ponta ou um centroavante. Se Castillo entrar e errar um gol, é diferente de um zagueiro que joga em dupla e não tem muito conhecimento com os companheiros. Ele chegou há uma semana. Para a posição de zagueiro, gosto de que deixe se adaptando cada vez mais”, disse Zubeldía.

Julián Millán ficou à disposição nas vitórias sobre Remo (2 a 0) e Athletico (3 a 2), mas não entrou em campo. O zagueiro colombiano, de 27 anos, custou 5 milhões de dólares (R$ 26 milhões) junto ao Nacional, do Uruguai, e assinou contrato até o fim de 2030. Canhoto, ele se destaca pela força física e boa capacidade de construção pelo lado esquerdo. Zubeldía, no entanto, pede cautela.

“Millán foi aprovado por mim. É um jogador que eu gosto e que se adequa à filosofia. Ele estreará. Mas vamos achar o momento. Preciso que ele tenha mais adaptação”, completou o treinador.

Com a vitória, o Fluminense chegou a 13 pontos e se manteve na terceira colocação do Brasileirão. O Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), contra o Vasco, no Maracanã, pela sétima rodada.

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