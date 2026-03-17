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Calleri negocia renovação, mas cobra projeto competitivo do São Paulo

Calleri negocia renovação, mas cobra projeto competitivo do São Paulo
Calleri negocia renovação, mas cobra projeto competitivo do São Paulo -

O São Paulo iniciou conversas para renovar o contrato do atacante Jonathan Calleri, cujo vínculo atual se encerra no fim da temporada. As tratativas ainda caminham em estágio inicial, mas já indicam que o clube terá um desafio além da parte financeira para manter o argentino.

Afinal, nos primeiros contatos, realizados nas últimas semanas, Calleri sinalizou que prefere aguardar uma maior estabilidade do clube fora de campo antes de avançar nas negociações. Contudo, o argentino também cobra um futuro esportivo e um time competitivo para os próximos anos.

Internamente, o São Paulo reconhece que precisará apresentar um projeto sólido e ambicioso para convencer o camisa 9 a permanecer. Apesar da forte identificação com o clube, o atacante quer entender quais são os planos da diretoria para as próximas temporadas antes de tomar uma decisão.

Pessoas próximas à negociação indicam, inclusive, que o aspecto financeiro não será determinante. Para seguir no Tricolor, Calleri prioriza um ambiente onde possa brigar por títulos.

Aos 32 anos, o argentino vive sua sexta temporada nesta segunda passagem pelo clube e acumula números expressivos. Ao todo, soma 243 partidas, com 88 gols marcados e 27 assistências.

Entre os jogadores do elenco atual, apenas Arboleda e Luciano têm mais jogos com a camisa do São Paulo. Isso reforça o peso e a importância de Calleri dentro do grupo como líder do plantel e também um dos mais queridos pela torcida.

Diante desse cenário, a renovação depende menos de cifras e mais da capacidade do clube em convencer seu principal centroavante de que o futuro será competitivo.

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