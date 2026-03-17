Romero anuncia aposentadoria e encerra carreira como recordista da Argentina

O goleiro Sergio Romero anunciou sua aposentadoria do futebol profissional aos 39 anos e, dessa forma, encerrou uma trajetória marcada por regularidade, títulos e protagonismo com a seleção argentina. O jogador estava sem clube desde o fim do ano passado, quando terminou seu vínculo com o Argentinos Juniors.

Revelado pelo Racing, Romero rapidamente chamou atenção e, em seguida, se transferiu para o AZ Alkmaar, da Holanda, na temporada 2007/08. No futebol europeu, ele acumulou experiência ao defender também a Sampdoria (Itália) e o Monaco (França).

Em 2015, acertou com o Manchester United, onde permaneceu até 2021. Durante esse período, participou de campanhas importantes, como o título da Liga Europa 2016–17. Além disso, conquistou títulos como a Copa da Inglaterra, a Copa da Liga Inglesa e a Supercopa da Inglaterra. Depois, seguiu para o Venezia, da Itália.

O retorno ao futebol argentino aconteceu em 2023, quando assinou com o Boca Juniors. Disputou 88 partidas em duas temporadas e foi vice-campeão da Libertadores em 2023.

Marca importante na seleção argentina

Pela seleção, Romero também deixou marca expressiva. Ele conquistou o Mundial Sub-20 e a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008. Já na equipe principal, tornou-se o goleiro com mais partidas pela Argentina, somando 96 jogos oficiais.

Nesse período, ele disputou as Copas de 2010 e 2014 — nesta última, foi titular e chegou à final, terminando como vice-campeão. Além disso, esteve presente nas edições da Copa América de 2011, 2015 e Centenário.

Agora, fora dos gramados, Romero já planeja os próximos passos. Como já concluiu a formação de treinador, ele se prepara para iniciar a nova fase da carreira à beira do campo. Inclusive, de acordo com a imprensa argentina, o ex-goleiro já conta com uma equipe técnica estruturada para dar início ao trabalho.

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