Com Vini Jr na lista, empresário de ex de Virginia critica convocação: “Só mongoloide”

A repercussão da convocação da Seleção Brasileira para próxima Data Fifa ganhou um tom de polêmica após uma crítica que toca, ainda que indiretamente, no entorno de Vini Jr. e reforça a principal contrariedade da lista: a ausência de Neymar. Isso porque o melhor amigo de Zé Felipe, ex-marido de Virgínia Fonseca, namorada do atacante do Real Madrid, não escondeu sua insatisfação com os nomes escolhidos por Carlo Ancelotti — entre eles o de Vinicius Júnior.

João Victor Cocá, melhor amigo e empresário ligado a Zé Felipe, publicou nas redes sociais questionamentos sobre a lista de Ancelotti. Apesar de centralizar sua insatisfação na ausência do astro santista, ele deixou claro que a lista é composta apenas “por mongoloides” e causou um reboliço na web. Internautas interpretaram o desabafo como indireta ao atacante merengue.

“Fiquei pensando o que passa na cabeça desse treinador da Seleção Brasileira. Ou não entendo nada de futebol, mas o Neymar, mesmo sem estar 100%, é melhor do que qualquer um que está ali na Seleção”, contestou.

Na continuidade, Cocá defendeu a utilização do atacante mesmo em cenário limitado: “Leva o cara nem que seja para entrar um minuto. Para a gente, ele é a nossa esperança”. Ele, posteriormente, ampliou o alcance da crítica ao grupo convocado.

“Só levou mongoloide. Se chegar com isso aí, não passamos nem da primeira fase. Futebol acabou”.

Um fator que sustenta a crítica

A opinião atingiu proporções inesperadas sobretudo pelas conexões dos nomes ao elenco. Isso porque Vini integra a lista e mantém relacionamento com Virginia Fonseca, ex-esposa de Zé Felipe. O ex-casal, aliás, esteve recentemente envolvido em polêmicas, com o cantor demonstrando publicamente algumas insatisfações.

Cocá, por sua vez, também atua como assessor do cantor e mantém vínculo com a família desde a infância. Esse conjunto cria uma ponte direta com o entorno do jogador — intensificando a repercussão.

O contexto inclui ainda Duda Freire, que além de uma das melhores amigas de Virginia é ex-namoada de Cocá. A influenciadora atualmente se relaciona com Felipe Silveira, empresário ligado ao atacante do Real Madrid.

O momento de Vini Jr

O camisa 7 pouco tem se importado com polêmicas envolvendo seu nome. Isso porque o atacante atravessa fase positiva pessoal e profissional. Convocado novamente e quase certo na lista final para Copa, ele ainda vive grande momento no relacionamento com Virginia.

Fonseca esteve recentemente na Espanha apenas para acompanhá-lo em compromissos com o Real Madrid. Ela assistiu à partida contra o Elche, pela La Liga, e celebrou a vitória por 4 a 1 com um jantar pós-jogo. “Te amo tanto”, escreveu Virginia. “Te amo muito”, respondeu o jogador.

Ausência de Neymar

Carlo Ancelotti sustentou a ausência do camisa 10 do Santos com base na condição física do atleta. Vale destacar que Neymar não retornou à Seleção desde a grave lesão no joelho sofrida em outubro de 2023, visto que ainda busca ritmo competitivo.

“Neymar pode estar na Copa do Mundo ou não estar. Se ele não está 100%, mas se ele pode chegar durante a Copa do Mundo em 100%, obviamente pode estar. Porque não chamei Neymar nesta convocação? Não está 100% e eu preciso de jogadores 100%”, justificou.

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