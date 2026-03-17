Santos coloca Vojvoda à prova contra o Internacional, pelo Brasileirão

A permanência do técnico Juan Pablo Vojvoda no Santos ainda está em aberto. O empate em 1 a 1 com o Corinthians, no domingo (15), não reduziu a pressão sobre o treinador, que terá um teste decisivo nesta quarta-feira (18), às 21h, diante do Internacional, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão.

A diretoria considera a sequência de dois jogos em casa como determinante para o futuro do comandante. Internamente, os dirigentes analisam não apenas os resultados, mas também o desempenho coletivo, a organização tática e os critérios adotados para mudanças durante as partidas.

No clássico mais recente, o Santos optou por atuar com três zagueiros, mas apresentou fragilidade defensiva. A avaliação é de que a equipe ainda não tem um padrão de jogo consolidado. O empate, na visão interna, passou mais por falhas do adversário e pela eficiência de Gabigol do que por uma evolução consistente do time.

Diante desse cenário, a vitória contra o Internacional é tratada como essencial. Qualquer outro resultado pode custar o cargo de Vojvoda. A cobrança é por um Santos mais competitivo, sobretudo porque a diretoria entende que o elenco atual oferece mais qualidade em comparação a trabalhos recentes no clube.

Bastidores e mercado dão respiro a Vojvoda no Santos

Apesar da pressão, alguns fatores ainda jogam a favor do treinador. Vojvoda é bem avaliado internamente pela postura profissional, dedicação e discrição no dia a dia. Além disso, o mercado de técnicos é visto como limitado no momento, o que aumenta a cautela em uma possível troca.

O clube também evita repetir erros recentes. A diretoria lembra do período em que ficou sem um nome definido após a saída de Fábio Carille, o que culminou na contratação de Pedro Caixinha. Posteriormente, após a demissão do português, o Santos recorreu a uma solução interna com Cleber Xavier, então auxiliar técnico.

Além disso, possíveis substitutos enfrentam restrições que vão além do campo, como questões comportamentais, o que também pesa na análise. Nesse aspecto, Vojvoda não apresenta problemas. Contudo, o respiro do argentino pode acabar caso um triunfo diante do Internacional não ocorra.

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