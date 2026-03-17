Botafogo passará semana longe do Rio para tentar amenizar a crise

Após a eliminação na Libertadores e a derrota para o Flamengo, o Botafogo se prepara para uma sequência de dois jogos seguidos em São Paulo. Dessa forma, o Alvinegro fará uma viagem casada e ficará a semana toda longe do Rio de Janeiro para se preparar para as partidas contra Palmeiras e Bragantino, pelo Brasileirão.

O Botafogo embarca nesta terça-feira (17) após o treino no CT Lonier. O Alvinegro enfrenta o Palmeiras, nesta quarta-feira (18), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela sétima rodada do Brasileirão. Depois, seguirá para o hotel e ficará em São Paulo. Assim, treinará no CT do Corinthians na quinta (19) e sexta (20).

Por fim, o Botafogo seguirá para Bragança Paulista após a atividade de sexta. O Alvinegro enfrentará o Bragantino, no sábado (21), às 16h, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques. Portanto, somente depois do confronto contra o time do interior paulista que o Glorioso vai retornar para o Rio de Janeiro.

O Botafogo vive um momento conturbado na temporada. Afinal, foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil, do Equador, na terceira fase preliminar da Libertadores e não começou bem no Brasileirão. Em quatro jogos, o Glorioso perdeu três e venceu um. Vale lembrar que tem dois jogos a menos. Assim, o técnico Martin Anselmi está pressionado.

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