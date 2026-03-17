Dorival repete maior jejum no Corinthians, mas ganha respaldo da diretoria

O técnico Dorival Júnior voltou a igualar sua pior sequência sem vitórias no comando do Corinthians. A equipe acumula cinco jogos consecutivos sem vencer, repetindo a marca registrada entre maio e julho de 2025, o que aumenta a pressão sobre o trabalho neste início de temporada.

Nesse recorte recente, o time soma três empates e duas derrotas. Além disso, marcou apenas três gols e sofreu seis. O período também ficou marcado pela eliminação diante do Novorizontino no Campeonato Paulista, resultado que impactou diretamente a avaliação interna.

A sequência começou com o empate em 1 a 1 contra a Portuguesa, ainda pelo estadual. Na sequência, o Corinthians repetiu o placar diante do Cruzeiro, já pelo Campeonato Brasileiro. Depois disso, vieram a derrota para o Novorizontino, o revés contra o Coritiba e, mais recentemente, o empate no clássico com o Santos.

O cenário atual lembra o momento vivido em 2025, quando o time também passou cinco partidas sem vencer. Na ocasião, empatou com Atlético-MG, perdeu para o Huracán, e voltou a empatar com Vitória e Grêmio, antes de ser derrotado pelo Red Bull Bragantino.

Contudo, apesar da oscilação, a diretoria mantém o discurso de apoio. O executivo de futebol Marcelo Paz reforçou, recentemente, a confiança no treinador, mesmo com os resultados abaixo do esperado.

Desde que chegou ao clube, em abril do ano passado, Dorival conquistou a Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil, além de apresentar um aproveitamento de 53%. Em 60 partidas, soma 26 vitórias, 17 empates e 17 derrotas.

Próximo compromisso do Corinthians

Assim, o Corinthians tenta encerrar a sequência negativa fora de casa. A equipe volta a campo na quinta-feira (19/3), às 21h30, contra a Chapecoense, na Arena Condá, pela sétima rodada do Brasileirão.

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