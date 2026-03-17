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Dorival repete maior jejum no Corinthians, mas ganha respaldo da diretoria

Dorival repete maior jejum no Corinthians, mas ganha respaldo da diretoria
Dorival repete maior jejum no Corinthians, mas ganha respaldo da diretoria -

O técnico Dorival Júnior voltou a igualar sua pior sequência sem vitórias no comando do Corinthians. A equipe acumula cinco jogos consecutivos sem vencer, repetindo a marca registrada entre maio e julho de 2025, o que aumenta a pressão sobre o trabalho neste início de temporada.

Nesse recorte recente, o time soma três empates e duas derrotas. Além disso, marcou apenas três gols e sofreu seis. O período também ficou marcado pela eliminação diante do Novorizontino no Campeonato Paulista, resultado que impactou diretamente a avaliação interna.

A sequência começou com o empate em 1 a 1 contra a Portuguesa, ainda pelo estadual. Na sequência, o Corinthians repetiu o placar diante do Cruzeiro, já pelo Campeonato Brasileiro. Depois disso, vieram a derrota para o Novorizontino, o revés contra o Coritiba e, mais recentemente, o empate no clássico com o Santos.

O cenário atual lembra o momento vivido em 2025, quando o time também passou cinco partidas sem vencer. Na ocasião, empatou com Atlético-MG, perdeu para o Huracán, e voltou a empatar com Vitória e Grêmio, antes de ser derrotado pelo Red Bull Bragantino.

Contudo, apesar da oscilação, a diretoria mantém o discurso de apoio. O executivo de futebol Marcelo Paz reforçou, recentemente, a confiança no treinador, mesmo com os resultados abaixo do esperado.

Desde que chegou ao clube, em abril do ano passado, Dorival conquistou a Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil, além de apresentar um aproveitamento de 53%. Em 60 partidas, soma 26 vitórias, 17 empates e 17 derrotas.

Próximo compromisso do Corinthians

Assim, o Corinthians tenta encerrar a sequência negativa fora de casa. A equipe volta a campo na quinta-feira (19/3), às 21h30, contra a Chapecoense, na Arena Condá, pela sétima rodada do Brasileirão.

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