Reeleito no Barcelona, Laporta quer renovar contrato com Hansi Flick

O Barcelona reelegeu Joan Laporta como presidente para um novo mandato. O dirigente conquistou 68% dos votos e seguirá no comando até 2031. Em entrevista à rádio espanhola RAC1, ele destacou a prioridade de manter a base esportiva atual, especialmente o técnico Hansi Flick, peça central no bom momento da equipe.

“Certamente anunciaremos em breve a renovação do contrato de Hansi Flick”, afirmou o presidente, indicando que o novo vínculo pode se estender até 2028.

“Ele está muito feliz aqui. Acho possível que fique por mais alguns anos”, completou o dirigente.

Laporta também valorizou o trabalho de Flick, que lidera a recuperação esportiva do Barcelona e tem forte relação com a diretoria. A renovação, segundo ele, representa não apenas continuidade, mas também um sinal claro de que o clube voltou a competir em alto nível.

Além disso, Laporta voltou a falar sobre o possível retorno de Messi. Embora sem confirmar negociações formais, o presidente admitiu o desejo de reconstruir a relação com o atacante, deixando em aberto uma possível volta no futuro.

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