Flamengo faz planejamento para evitar desgaste de convocados

O Flamengo já estuda um ajuste no planejamento para evitar o desgaste dos jogadores convocados. Alex Sandro, Danilo e Léo Pereira foram convocados pela Seleção Brasileira para os amistosos contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março, mas não devem ser os únicos nomes chamados nesta Data Fifa. Afinal, os estrangeiros também vivem expectativa de receberem chances nas seleções nacionais dos seus países.

Do trio convocado pela Seleção Brasileira, a tendência é que Danilo e Alex Sandro disputem a Copa do Mundo. Fora da convocação para os amistosos, Lucas Paquetá não está descartado para o Mundial. O mesmo deve ocorrer, por exemplo, com Arrascaeta no Uruguai. Contudo, não há uma mudança no planejamento do Flamengo. Assim, ninguém vai jogar mais ou menos por causa das seleções, segundo o “ge”.

A mudança no planejamento é em relação ao retorno dos jogadores, tanto após a Data Fifa, quanto depois da Copa do Mundo. Agora, por exemplo, os convocados vão se apresentar à Seleção no dia 22 de maio, logo depois do jogo contra o Corinthians. O calendário do futebol brasileiro será paralisado, mas a retomada está prevista para o dia 1º de abril, um dia após o amistoso contra a Croácia, em Orlando.

Dessa forma, os convocados podem desfalcar o Flamengo na volta. O Rubro-Negro ainda aguarda a CBF desmembrar a rodada, quando enfrentará o Bragantino. Nos últimos anos, a entidade tem dado mais tempo no intervalo para os times que têm jogadores convocados para evitar desfalcá-los. Assim, a principal meta do clube é minimizar o risco de lesão e evitar o desgaste na volta.

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