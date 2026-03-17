Neymar tem mais 16 jogos pelo Santos antes da Copa do Mundo

Fora da última lista da Seleção Brasileira, o atacante Neymar terá uma reta decisiva com a camisa do Santos para tentar garantir presença na Copa do Mundo. Até o dia 19 de maio, quando Carlo Ancelotti anunciará os 26 convocados, o jogador poderá disputar até 16 partidas oficiais.

Mesmo sem lesões recentes, Neymar ficou fora dos amistosos contra França e Croácia, realizados no fim de março. A partir de agora, o camisa 10 precisará apresentar alto nível físico e desempenho consistente para voltar a ser considerado pela comissão técnica.

Internamente, a avaliação é de que Neymar ainda não atingiu seu melhor ritmo desde que retornou ao Santos, em janeiro do ano passado. O atacante conviveu com problemas físicos ao longo do período e, inclusive, passou por uma artroscopia no joelho em dezembro.

Por isso, a comissão técnica entende que o jogador ainda está distante de seu auge. Caso não consiga evoluir nas próximas semanas, a tendência é de nova ausência na lista final. A última atuação de Neymar pela Seleção ocorreu em outubro de 2023.

Neymar terá calendário cheio até a convocação

A maratona de jogos será intensa. O Santos terá compromissos pelo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, o que amplia as oportunidades para Neymar mostrar evolução.

No Brasileirão, serão dez partidas nesse período. Já na Copa do Brasil, a equipe pode disputar dois confrontos válidos pela quinta fase. Por fim, a fase de grupos da Sul-Americana acrescenta até quatro jogos ao calendário. Somando todas as competições, Neymar pode chegar a 16 atuações antes da convocação final, número considerado suficiente para uma avaliação mais precisa.

Até aqui, o camisa 10 soma quatro jogos na temporada, com dois gols e duas assistências. Desde que voltou a ficar à disposição, chegou a ser poupado em uma partida por controle de carga. Agora, precisará lidar com a exigência física de uma sequência pesada. No ano passado, seu maior período em campo foi de seis jogos consecutivos.

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