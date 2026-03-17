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Neymar tem mais 16 jogos pelo Santos antes da Copa do Mundo

Neymar tem mais 16 jogos pelo Santos antes da Copa do Mundo
Neymar tem mais 16 jogos pelo Santos antes da Copa do Mundo -

Fora da última lista da Seleção Brasileira, o atacante Neymar terá uma reta decisiva com a camisa do Santos para tentar garantir presença na Copa do Mundo. Até o dia 19 de maio, quando Carlo Ancelotti anunciará os 26 convocados, o jogador poderá disputar até 16 partidas oficiais.

Mesmo sem lesões recentes, Neymar ficou fora dos amistosos contra França e Croácia, realizados no fim de março. A partir de agora, o camisa 10 precisará apresentar alto nível físico e desempenho consistente para voltar a ser considerado pela comissão técnica.

Internamente, a avaliação é de que Neymar ainda não atingiu seu melhor ritmo desde que retornou ao Santos, em janeiro do ano passado. O atacante conviveu com problemas físicos ao longo do período e, inclusive, passou por uma artroscopia no joelho em dezembro.

Por isso, a comissão técnica entende que o jogador ainda está distante de seu auge. Caso não consiga evoluir nas próximas semanas, a tendência é de nova ausência na lista final. A última atuação de Neymar pela Seleção ocorreu em outubro de 2023.

Neymar terá calendário cheio até a convocação

A maratona de jogos será intensa. O Santos terá compromissos pelo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, o que amplia as oportunidades para Neymar mostrar evolução.

No Brasileirão, serão dez partidas nesse período. Já na Copa do Brasil, a equipe pode disputar dois confrontos válidos pela quinta fase. Por fim, a fase de grupos da Sul-Americana acrescenta até quatro jogos ao calendário. Somando todas as competições, Neymar pode chegar a 16 atuações antes da convocação final, número considerado suficiente para uma avaliação mais precisa.

Até aqui, o camisa 10 soma quatro jogos na temporada, com dois gols e duas assistências. Desde que voltou a ficar à disposição, chegou a ser poupado em uma partida por controle de carga. Agora, precisará lidar com a exigência física de uma sequência pesada. No ano passado, seu maior período em campo foi de seis jogos consecutivos.

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