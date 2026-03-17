Atlético-MG x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Atlético Mineiro e São Paulo medem forças nesta quarta-feira (18/3), às 20h, na Arena MRV, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo busca uma recuperação na competição, após perder para o Vitória, fora de casa em seu último compromisso. Já o Tricolor é o líder da competição e ainda está invicto. Assim, vai para o duelo em Belo Horizonte defendendo a ponta da tabela e buscar somar mais um triunfo longe de casa.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere.

Como chega o Atlético-MG

O Atlético-MG ocupa a 16ª colocação na tabela com cinco pontos conquistados em seis partidas disputadas. Assim, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Galo precisa dar uma resposta imediata para sua torcida, principalmente após o revés contra o Vitória por 2 a 0, em seu último compromisso.

Contudo, para esta partida, o técnico argentino terá desfalques importantes no setor defensivo. O zagueiro Ruan Tressoldi, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não joga contra o São Paulo. Já Vitor Hugo, com uma lesão na panturrilha esquerda, é dúvida. Na frente, há a possibilidade de Domínguez retornar com Cassierra ao time titular. O atacante sofreu uma pequena lesão no pé direito durante o jogo contra o Internacional e, por isso, atuou apenas no segundo tempo da partida contra o Vitória.

Como chega o São Paulo

Por outro lado, o São Paulo é o atual líder do campeonato com 16 pontos em seis jogos, estando invicto na competição com quatro vitórias e um empate. O Tricolor chega embalada pela excelente fase e tentará manter a ponta da tabela jogando como visitante. Para isso, um empate já mantém a equipe na liderança.

Para a partida em Belo Horizonte, Roger Machado não conta atualmente apenas com Ryan Francisco e Paulinho, que não estão em plena forma física. O treinador também pode rodar o elenco por conta da sequência de jogos, mas a tendência é que a escalação das últimas duas partidas se repita.

ATLÉTICO-MG X SÃO PAULO

Brasileirão 2026 – 7ª rodada

Data e horário: 18/3/2026 (quarta-feira), às 20h (de Brasília)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael, Ivan Román, Junior Alonso (Lyanco), Renan Lodi; Alan Franco, Tomás Perez, Gustavo Scarpa; Cassierra, Cuello e Hulk (Dudu). Técnico: Eduardo Domínguez.

SÃO PAULO: Rafael; Lucas Ramon, Sabino, Alan Franco e Enzo Díaz; Danielzinho, Marcos Antônio, Bobadilla e Lucas; Luciano e Calleri. Técnico: Roger Machado.

Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

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