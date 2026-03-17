Evento no Santos reúne Neymar, Gabigol e Rafaella em momento raro; ausência chama atenção

O Santos reuniu, em um mesmo espaço, um núcleo familiar que raramente aparece junto publicamente — ou não desta forma. Neymar e Gabigol surgiram lado a lado em registros inéditos de um evento para celebração do Dia das Mulheres, acompanhados das mães, em um encontro que também contou com a presença de Rafaella Santos — irmã do camisa 10 e namorada de Gabriel Barbosa.

Companheiros de clube e membros da mesma família, os astros santistas conversam, riem e permanecem à mesa em momentos de descontração com suas respectivas mães: Nadine Gonçalves e Lindava Barbosa. Os registros rapidamente dominaram as redes sociais, devido, sobretudo, a raridade da interação extracampo entre o núcleo.

Gabigol formalizou o vínculo por empréstimo com o Santos, clube que o revelou, em janeiro deste ano. Já Neymar retornou à Vila Belmiro sob grande expectativa no início de 2025 e renovou o vínculo até dezembro deste ano. Esse pano de fundo ajuda a entender por que o encontro não se limita à confraternização.

Ausência na família de Neymar

Apesar do ambiente descontraído entre as mães, Rafaella e os astros, uma ausência não passou batida: a de Bruna Biancardi. Não há informações quanto à presença da esposa do camisa 10, tampouco qualquer registro que indique sua ida ao evento. Vale pontuar que a mãe de Mavie e Mel não mantém uma relação amistosa com sua sogra, Nadine Gonçalves.

Um episódio recente serviu de combustível para os rumores da relação conturbada entre elas. Isso porque a presença de Amanda Kimberlly, mãe de Helena, durante o aniversário de Nadine, em janeiro, provocou uma onda de críticas no perfil da mãe do camisa 10. Para quem não sabe, a filha da modelo é fruto de uma relação extraconjugal do camisa 10 santista.

Biancardi não compareceu ao evento, mas justificou a ausência por problemas de saúde das filhas. À época ela afirmou que Mavie e Mel estavam com virose, mas fontes relataram ao Jornal Extra que Bruna ficou incomodada com o convite feito à Kimberlly. Depois disso, o ídolo do Santos visitou a mãe sozinho, sem a presença da companheira.

Gabigol e Rafaella Santos

Quando o foco muda para o casal Rafaella e Gabriel Barbosa, o tom do registro volta à descontração. Os pombinhos aparecem se servindo juntos durante o almoço, entre sorrisos e naturalidade, evitando qualquer exposição além do necessário. A escolha por discrição, aliás, acompanha a fase atual da relação.

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O histórico do casal atravessa diferentes momentos. Eles se conheceram em 2015, no período em que o atacante atuava em sua primeira passagem pelo Santos, mas só oficializaram o envolvimento publicamente em 2017. O primeiro registro dos dois ocorreu após o fim do relacionamento de Rafaella com Lucas Lima.

Entre idas e vindas, o casal mantém a relação há mais de uma década. A retomada definitiva ocorreu no fim de 2024, pouco após a saída do jogador do Flamengo. Em janeiro de 2025, a convivência se consolidou com a mudança do atacante para Belo Horizonte para defender o Cruzeiro. Gabriel alugou uma mansão avaliada em R$ 25 milhões, com aprovação de Rafaella, e passou a dividir a rotina no imóvel.

Os dois seguiram juntos para Santos, local onde se conheceram, e devem permanecer na cidade até o fim do vínculo com o Peixe — também em dezembro de 2026.

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