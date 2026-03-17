Técnico do Fluminense sai em defesa de John Kennedy, atual titular do ataque

O centroavante John Kennedy vive um momento de afirmação definitiva e segura, com autoridade, a vaga entre os titulares do Fluminense. Apesar de a diretoria ter investido pesado na contratação do argentino Rodrigo Castillo, o camisa 9 preserva o posto na equipe principal.

Isso ocorre porque o jovem atacante apresenta um desempenho convincente dentro das quatro linhas, superando as expectativas da torcida e da comissão técnica.

Dando continuidade à excelente fase, o artilheiro entregou resultados positivos novamente no último domingo (15). Durante o embate contra o Athletico-PR, no Maracanã, o camisa 9 participou ativamente das jogadas ofensivas e impulsionou o Tricolor na vitória por 3 a 2 sobre o Furacão.

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Logo após o apito final, o técnico Luis Zubeldía aproveitou a entrevista coletiva para avaliar o rendimento de seu comandado. Com um tom de voz firme, o treinador argentino destacou a evolução técnica do atleta. Além disso, o comandante exaltou a postura profissional que o jogador demonstra tanto nos treinamentos quanto nas partidas oficiais.

“Foi boa atuação. Foi participativa, teve duas chances de gol. Às vezes, um atacante é mais ausente quando o jogo não se apresenta. Nessas últimas duas partidas, John fez boas partidas. Não quero ser exagerado com os elogios. Estamos num mundo em que quando o jogador vai mal é destroçado, quando joga bem, se coloca acima. Trato de ser equilibrado com a análise. Portas a dentro posso ser mais extremista. Mas foi uma boa partida. Para mim, não merecíamos sofrer”, comentou.

Fluminense com opções

Ao mesmo tempo, a disputa sadia com Rodrigo Castillo eleva o nível técnico do elenco. Dessa forma, Zubeldía encontra soluções eficientes para o setor de ataque, consolidando o bom momento da equipe nas competições. O próximo duelo será contra o Vasco, na quarta-feira (18), no Maracanã.

Como resultado direto desse crescimento, John Kennedy acirra a disputa interna e se consolida como um forte candidato para assumir de vez a camisa 9 tricolor.

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