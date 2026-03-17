ASSINE JÁ!
Jogada10

Técnico do Fluminense sai em defesa de John Kennedy, atual titular do ataque

Técnico do Fluminense sai em defesa de John Kennedy, atual titular do ataque
Técnico do Fluminense sai em defesa de John Kennedy, atual titular do ataque -

O centroavante John Kennedy vive um momento de afirmação definitiva e segura, com autoridade, a vaga entre os titulares do Fluminense. Apesar de a diretoria ter investido pesado na contratação do argentino Rodrigo Castillo, o camisa 9 preserva o posto na equipe principal.

Isso ocorre porque o jovem atacante apresenta um desempenho convincente dentro das quatro linhas, superando as expectativas da torcida e da comissão técnica.

Dando continuidade à excelente fase, o artilheiro entregou resultados positivos novamente no último domingo (15). Durante o embate contra o Athletico-PR, no Maracanã, o camisa 9 participou ativamente das jogadas ofensivas e impulsionou o Tricolor na vitória por 3 a 2 sobre o Furacão.

LEIA MAIS: Em meio a má fase de Freytes, Millán aguarda chance no Fluminense

Logo após o apito final, o técnico Luis Zubeldía aproveitou a entrevista coletiva para avaliar o rendimento de seu comandado. Com um tom de voz firme, o treinador argentino destacou a evolução técnica do atleta. Além disso, o comandante exaltou a postura profissional que o jogador demonstra tanto nos treinamentos quanto nas partidas oficiais.

“Foi boa atuação. Foi participativa, teve duas chances de gol. Às vezes, um atacante é mais ausente quando o jogo não se apresenta. Nessas últimas duas partidas, John fez boas partidas. Não quero ser exagerado com os elogios. Estamos num mundo em que quando o jogador vai mal é destroçado, quando joga bem, se coloca acima. Trato de ser equilibrado com a análise. Portas a dentro posso ser mais extremista. Mas foi uma boa partida. Para mim, não merecíamos sofrer”, comentou.

Fluminense com opções

Ao mesmo tempo, a disputa sadia com Rodrigo Castillo eleva o nível técnico do elenco. Dessa forma, Zubeldía encontra soluções eficientes para o setor de ataque, consolidando o bom momento da equipe nas competições. O próximo duelo será contra o Vasco, na quarta-feira (18), no Maracanã.

Como resultado direto desse crescimento, John Kennedy acirra a disputa interna e se consolida como um forte candidato para assumir de vez a camisa 9 tricolor.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas