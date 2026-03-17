Cuiabano ganha moral com Renato e acirra disputa com Piton

Em alta, Cuiabano vive a expectativa por receber mais oportunidades no Vasco. Contratado no início deste ano, o lateral-esquerdo começou a receber oportunidades após um período de recuperação física e deu sinais que brigará pela titularidade. Afinal, ele participou de dois gols nos dois primeiros jogos do técnico Renato Gaúcho.
Na estreia de Renato Gaúcho, Cuiabano entrou no intervalo no lugar de Lucas Piton, que sofreu com vaias da torcida. O treinador, aliás, admitiu que fez a troca para preservar o titular. Assim, o camisa 66 aproveitou a chance e teve papel determinante para a vitória sobre o Palmeiras por 2 a 1, marcando um dos gols da partida.
Já no segundo jogo sob o comando de Renato Gaúcho, Cuiabano foi titular pela primeira vez desde que chegou ao Vasco. O lateral-esquerdo novamente aproveitou a oportunidade e deu uma assistência no empate por 3 a 3 contra o Cruzeiro, no Mineirão. Dessa forma, ele soma duas participações diretas em gols em dois jogos disputados.
Após o empate com o Cruzeiro, o Vasco chegou a cinco pontos e ocupa a 15ª colocação. O Cruz-Maltino volta a campo contra o Fluminense, quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O jogo marca o reencontro do técnico Renato Gaúcho com o Tricolor das Laranjeiras, que foi algoz dos vascaínos na semifinal do Carioca.
