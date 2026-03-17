Betinho Marques: “Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada”

Parafraseando Humberto Gessinger, eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Lamuriar e reclamar é muito cansativo e chato; não é a nossa essência, a da alegria de viver. Doutor, só queremos a pílula do multiverso. Mas, “se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer tudo que eu vi”.

Na verdade, tudo é uma realidade paralela, uma espécie de multiverso. No planeta Douro, o Atlético é uma potência mundial, já derrotou Mumm-Ra e todos os espíritos do mal no terceiro mundo, sem a ajuda dos Thundercats. Inclusive, Lion-O foi dispensado porque estava pesando demais na folha.

Neste universo, o Atlético é um time que tem sete ou oito volantes, muitos zagueiros, possui um diálogo claro com a torcida, pratica um futebol envolvente, aguerrido e que, por acaso, não ganhou quatro das últimas cinco finais.

Ainda no mesmo mundo, Paulo Bracks dispensou He-Man, pegou a espada do poder e assumiu as rédeas do vestiário, e o Galo não precisa mais vencer partidas; afinal, o time brigou nas finais, mas, por “detalhes”, não venceu, por “uma bola que não entrou”.

A realidade das nossas retinas está distorcida. Somos nós que olhamos para a tabela de maneira pessimista, até porque o Internacional ter 65% de posse na casa do Galo é muito “normal”. Anormal é o Everson ser um Macunaíma, um anti-herói que quer VENCER, um fora dos padrões, que pensa ao contrário de quase todos atualmente e que está enlouquecendo.

Enfim, só quero a pílula do multiverso para caminhar descolado da realidade, num verdadeiro videogame Master que vivemos do SystemA. Se pudesse também, uma dosagem mais alta, na qual o juiz virasse cachorro e os volantes fossem o Santos e o Pardilla, o antigo Superstar Soccer, mas mantendo a torcida, que seria eternamente a Massa dos anos 90.

Sim, eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem quase nada, Doutor. Aumente a minha dosagem, por favor. Quero a realidade, por obséquio, a pílula Douro na máxima dose.

Galo, som, sol e sal é fundamental!

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