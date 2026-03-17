Paulinho revela ansiedade para voltar no Palmeiras: “Joguei dois anos com dor”

O atacante Paulinho deu mais um passo importante em sua recuperação e está cada vez mais perto de voltar a defender o Palmeiras. Presente no Allianz, durante o jogo contra o Mirassol, o jogador revelou o aumento da expectativa pelo retorno, previsto para depois da Data Fifa, no início de abril.

Recuperado da segunda cirurgia na perna direita, o camisa 10 se encontra na quarta de cinco etapas do processo de recondicionamento físico. Nesta fase, ele já intensifica as atividades no campo e amplia, gradualmente, a carga de trabalho.

” A cada semana a gente tem que passar por uma adaptação. Minha transição física é um pouco diferente, porque é um pouco mais prolongada. Preciso de algumas semanas para preparar o meu corpo e assim adaptar a cada carga que eu aumento por semana. A ansiedade só aumenta, claro, já estou perto de voltar “, disse, em entrevista ao Premiere, antes do jogo.

Apesar da evolução, o clube mantém cautela na reta final da recuperação. A comissão técnica busca evitar qualquer risco de recaída, especialmente após o histórico recente do jogador.

No ano passado, ainda quando atuava pelo Atlético-MG, Paulinho passou por um procedimento, mas seguiu convivendo com dores. Por isso, o planejamento atual prevê um retorno mais controlado.

“A gente está fazendo alguns jogos e a cada semana aumenta o campo, aumenta o número de jogadores. Para eu poder ir adaptando e assim não sofrer com a minha volta. A gente sabe que é uma lesão muito grave, que não é muito comum no futebol “, explicou Paulinho.

Planejamento de retorno gradual

Diferentemente da última tentativa, quando não conseguiu completar todas as etapas físicas, o atacante agora caminha para alcançar o estágio final, que permite atuar sem restrições. A tendência é que, após a Data Fifa, Paulinho seja liberado inicialmente com minutos controlados. A ideia é reintegrá-lo aos poucos, evitando sobrecarga depois de um longo período afastado.

Enquanto isso, o Palmeiras segue com compromissos importantes antes da pausa. A equipe encara o Botafogo e, na sequência, o São Paulo. Internamente, o período sem jogos será tratado como decisivo para que o atacante finalize sua preparação e, enfim, volte a ficar à disposição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.