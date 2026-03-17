Cruzeiro pode não pagar multa rescisória ao Al-Rayyan por Artur Jorge

O Cruzeiro está cada vez mais próximo de anunciar um novo treinador. A diretoria mantém negociações avançadas com Artur Jorge, atualmente no Al-Rayyan do Catar, e trabalha para resolver os últimos detalhes contratuais. Apesar do otimismo, ainda existem pontos sensíveis, especialmente relacionados à questão salarial.

O técnico possui vencimentos elevados no futebol árabe, além de condições fiscais diferentes das praticadas no Brasil. Mesmo assim, o Cruzeiro já formalizou uma proposta e tenta ajustar os valores para viabilizar o acerto. Enquanto isso, o clube segue confiante de que pode chegar a um desfecho positivo nos próximos dias.

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Por outro lado, uma possível reviravolta pode facilitar o acordo. Informações recentes do jornalista Heverton Guimarães, da Band, indicam que o Cruzeiro não precisaria arcar com multa rescisória para contratar o treinador. A situação estaria ligada ao conflito do Oriente Médio que impacta o contrato vigente, o que mudaria significativamente o cenário da negociação.

Possível acordo e busca por estabilidade

Inicialmente, o vínculo de Artur Jorge previa uma multa elevada para rescisão, com contrato válido até 2027. No entanto, caso a saída se concretize nas condições atuais, o custo direto para o clube mineiro pode diminuir, tornando a operação mais viável financeiramente. Dessa forma, a decisão final passa a depender principalmente do aval do treinador, que precisa desembolsar 500 mil euros (o equivalente a R$ 3 milhões).

Internamente, a diretoria acredita que o perfil de Artur Jorge se encaixa no do elenco. Seu estilo de jogo mais vertical e intenso é visto como adequado para potencializar o desempenho da equipe, especialmente após a saída de Tite, que adotava uma abordagem mais cadenciada.

Entretanto, a possível chegada do português também reforça um cenário recente de instabilidade no clube. Caso confirmado, o Cruzeiro alcançará a quarta temporada consecutiva com troca de treinador, evidenciando a busca constante por um modelo ideal. Enquanto isso, o time segue sob comando interino de Wesley Carvalho, que lidera a equipe até a definição oficial.

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