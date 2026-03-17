“Deixa eu segurar”: comentário ousado de Memphis em foto de Maisa reacende rumores

Um comentário recente de Memphis Depay em uma postagem de Maisa Silva reacendeu, desta vez com mais intensidade, os rumores sobre o affair entre eles. Embora breve, a interação mudou o tom dos boatos que se arrastam há meses quanto à relação da dupla e reabriu espaço para novas interpretações na contramão das negativas formais das partes.

A publicação que motivou a resposta do camisa 10 do Corinthians mostra imagens de uma viagem da atriz à Suíça. Em uma das fotos do carrossel, ela aparece com uma calça da marca Evisu — detalhe que conduz diretamente à mensagem deixada pelo jogador:

“Deixa eu segurar essa calça jeans da Evisu rapidinho”, escreveu junto aos emojis de foguinho e de coração com as mãos.

A repercussão se deu quase instantaneamente e, majoritariamente, em torno da mesma interpretação: a de um flerte. “Ela está tão na sua”, escreveu uma internauta. Outra respondeu: “Homem, pelo amor de Deus”. Feito na última segunda-feira (16), o comentário já supera mais de 2,1 mil curtidas.

“Calma, chefe”, brincou outro torcedor.

Música de Memphis puxa rumores

O comentário se conecta a uma sequência de registros que, embora espaçados, constroem uma linha contínua de aproximações públicas entre eles. Os primeiros sinais surgiram em fevereiro de 2025, quando o jogador publicou um vídeo da artista com a legenda “essa sabe viver” e apagou o conteúdo na sequência.

Apesar da remoção, que intensificou ainda mais a repercussão, internautas seguiram comentando sobre a postagem. A movimentação foi tamanha que a equipe da atriz se manifestou publicamente.

“Estamos adotando as medidas jurídicas cabíveis em relação aos veículos que estão divulgando essa informação sem qualquer embasamento, apenas pelo fato de eles se seguirem nas redes sociais”.

Acontece que Maisa ambém passou a aparecer em situações que a aproximam do ambiente do Corinthians, seu clube do coração. Em uma delas, por exemplo, a atriz surgiu com a camisa do clube, às vésperas de um jogo da Libertadores 2025, com a música do camisa 10 de fundo. A canção utilizada pertence a um EP de MC Hariel em parceria com o holandês.

Fim de semana juntos

Esse conjunto ganha continuidade em outros registros posteriores. Há sete meses, por exemplo, a dupla chegou lado a lado na Festa de São João — no mesmo fim de semana em que o jogador se apresentou com MC Hariel em Guarulhos. À época Maisa se restringiu a esclarecer que os dois mantêm uma “relação de bons amigos”.

Jogo do Corinthians e aniversário

Meses depois, Maisa voltou a aparecer em um cenário diretamente ligado ao Corinthians. Isso porque ela compareceu a um dos camarotes da Neo Química Arena para acompanhar o duelo de ida da decisão da Copa do Brasil contra o Vasco. Na sequência, posou no Maracanã usando a camisa 10 do Timão, que pertence ao holandês, pouco antes do início da partida.

Já em fevereiro deste ano, Maisa esteve entre as convidadas da festa de aniversário do atacante. Ela, inclusive, posou ao lado dele em diversas fotos que viralizaram nas redes sociais, e a assessoria voltou a se manifestar publicamente sobre a relação — mantendo o posicionamento inicial.

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