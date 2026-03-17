Internacional perde Paulinho, e pressão aumenta antes do jogo contra o Santos

O Internacional vive um momento cada vez mais complicado no Brasileirão. Ocupando a última posição e sem vencer até o momento, o time gaúcho ainda enfrenta novos problemas para a próxima rodada. O volante Paulinho está suspenso e não poderá atuar contra o Santos, em duelo marcado para quarta-feira (18), às 21h30, na Vila Belmiro.

A ausência do meio-campista aumenta as dificuldades de um elenco que já sofre com limitações. Paulinho recebeu cartão amarelo ainda no primeiro tempo da derrota para o Bahia e estava pendurado. Com isso, acabou suspenso automaticamente, deixando exposto um espaço importante no setor central da equipe.

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Diante desse cenário, a comissão técnica avalia alternativas para recompor o meio-campo. Jogadores como Bruno Gomes, Bruno Henrique, Alan Rodríguez, Rodrigo Villagra e Thiago Maia aparecem como opções. Enquanto isso, um esboço de escalação começa a ganhar forma para o confronto fora de casa.

Retorno de Pezzolano e clima de pressão

Além dos problemas dentro de campo, o ambiente no clube segue tenso. No retorno aos treinos no CT Parque Gigante, torcedores realizaram protestos cobrando melhores resultados da equipe. Em coletiva, o dirigente Fabinho Soldado comentou a pressão da torcida e tentou amenizar o clima.

Por outro lado, o técnico Paulo Pezzolano estará de volta ao comando após cumprir suspensão por cartões amarelos acumulados contra o Atlético. O auxiliar Esteban Conde foi o responsável por dirigir a equipe à beira do campo no último domingo (15).

Desse modo, com apenas dois pontos conquistados em seis rodadas, o Internacional precisa reagir rapidamente para evitar que a crise se aprofunde. Dessa forma, o duelo contra o Santos ganha ainda mais importância, já que representa uma oportunidade crucial para buscar a primeira vitória e aliviar a pressão no clube.

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