Atlético admite lacunas no elenco e planeja reforços para próxima janela

O Atlético não deve realizar novas contratações na atual janela doméstica, aberta até o fim de março. No entanto, isso não significa que o elenco esteja definido. Pelo contrário, o executivo Paulo Bracks admitiu que o grupo ainda apresenta lacunas e que o planejamento prevê novos ajustes ao longo da temporada.

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Segundo o dirigente, a reformulação realizada até aqui ainda não entregou o desempenho esperado dentro de campo. Na primeira janela, o clube promoveu diversas mudanças, com saídas importantes e a chegada de novos jogadores. Ainda assim, a avaliação interna é de que o processo precisa de continuidade para atingir o nível desejado.

“A reformulação ainda não trouxe o resultado que esperávamos. Esse tipo de mudança não se resolve em apenas uma janela, e teremos continuidade no meio do ano. Todo elenco tem lacunas, e o nosso não é diferente”, afirmou Bracks.

Clube projeta novas contratações

Mesmo com a necessidade de reforços, o Atlético adota cautela no mercado atual. De acordo com o executivo, as opções disponíveis neste momento não oferecem a segurança necessária para elevar o nível do time. Por isso, a tendência é aguardar a próxima janela, quando o mercado internacional amplia as possibilidades.

“O elenco não está fechado, mas também não vamos fazer mudanças sem convicção. As opções disponíveis agora não nos passam a confiança necessária. Talvez seja melhor esperar por oportunidades mais qualificadas na próxima janela”, explicou.

Entre as prioridades do clube, a busca por um primeiro volante segue como principal objetivo. Além disso, a diretoria também avalia a chegada de um zagueiro com características diferentes das já presentes no elenco. Inclusive, existe a possibilidade de saída de um defensor para abrir espaço no grupo.

“Seguimos procurando um volante com características específicas e de alto nível. Também devemos buscar um zagueiro com perfil diferente, podendo até haver uma saída no setor. Não queremos contratar por contratar, mas sim agregar qualidade ao elenco”, completou o dirigente.

Atualmente, o Atlético ocupa a 16ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro, com uma vitória, dois empates e três derrotas, somando cinco pontos. Desse modo, a equipe alvinegra está a dois pontos de outro alvinegro que está dentro do Z4, o Botafogo, com três. O próximo compromisso do Atlético será contra o São Paulo nesta quarta (18), às 20h, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

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