Hoje no Botafogo-PB, Nenê revela quase ida para o Corinthians em 2015

Aos 44 anos, o meia Nenê ainda não terminou sua missão no futebol. Após deixar o Juventude no fim de 2025, o “Vovô Garoto” atualmente veste a camisa do Botafogo-PB e está na decisão do Campeonato Paraibano em busca do título estadual – venceu o Sousa por 2 a 1 no jogo de ida. No entanto, um fato de pouco mais de dez anos atrás virou notícia.

Em entrevista ao Globo Esporte, Nenê relembrou o momento em que esteve perto de ser reforço do Corinthians em 2015. O meia afirmou que recebeu uma proposta do Timão para integrar o elenco que viria a ser campeão brasileiro daquela temporada. No entanto, Nenê preferiu aceitar a oferta do Vasco, onde criou grande identificação e é um ídolo do clube.

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“Eu balancei, eu iria para o Corinthians, não conhecia nada do Vasco. Eles estavam em primeiro (no Brasileirão), estavam bem no campeonato. Acho que o Tite até falou uma vez sobre isso. Procuro sempre colocar todas as coisas na balança para tomar uma decisão. Deu certo, tanto que acabei o campeonato como craque da galera, o melhor do campeonato eleito pela torcida num time que foi rebaixado. Se eu fosse para o Corinthians, eu ia ter sido mais um jogador só. Eu não ia ter sido marcado na história do Corinthians, por exemplo, e no Vasco eu sou um cara marcado”, relembrou Nenê.

Apesar de ter recusado o Corinthians em 2015, Nenê retornou para atuar no futebol paulista em 2018, quando trocou o Vasco pelo São Paulo. Foram 71 partidas pelo Tricolor entre 2018 e 2019, com 12 gols marcados.

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