Atacante do Fluminense se mostra pronto para clássico contra o Vasco

Recém-chegado ao Fluminense, Rodrigo Castillo agora projeta sua primeira oportunidade no time titular justamente no clássico contra o Vasco. O Tricolor encara o rival nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em partida válida pela sexta rodada da competição.

Apesar de ter participado dos dois últimos compromissos, o argentino ainda aguarda o apito inicial entre os 11 escolhidos. Nesse cenário, o atleta trava uma disputa direta com John Kennedy, a quem o técnico Luís Zubeldía defendeu publicamente após o jejum de gols contra o Athletico-PR.

Demonstrando confiança, Castillo afirmou que se sente pronto para o desafio e destacou a atmosfera única que envolve esse tipo de confronto. Sobre esse momento, o atacante pontuou:

“A expectativa é muito boa para todas as partidas. Claro que os clássicos são especiais, são importantes para todos os clubes. Na quarta-feira, quero ganhar. Obviamente, gostaria de fazer um gol, mas o mais importante é que a equipe possa ganhar. Vamos trabalhar isso nos poucos dias que temos (de preparação). Vou ver se tenho a oportunidade de jogar e tratar de dar o melhor para a equipe. Tenho segurança que, dentro de pouco tempo, chegarão os gols.”, comentou.

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Opções no Fluminense

Além da dupla que briga pela titularidade, o técnico ainda possui Germán Cano no plantel. Contudo, o ídolo tricolor segue em processo de transição física devido a um problema no joelho e permanece sem previsão de retorno. Vale lembrar que o camisa 14 ainda não estreou em 2026, estando fora dos gramados desde outubro.

Enquanto define a escalação, o Fluminense mantém uma campanha sólida no Brasileirão. Atualmente, a equipe ocupa a 3ª colocação com 13 pontos em seis jogos, figurando apenas três pontos atrás do líder São Paulo.

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