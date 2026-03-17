Grêmio lança novos uniformes para 2026 em homenagem à Tríplice Coroa

O Grêmio apresentou oficialmente sua nova linha de uniformes para a temporada 2026. Desenvolvida em parceria com a New Balance, a coleção faz referência a um dos períodos mais marcantes da história do clube: os 30 anos da conquista da chamada Tríplice Coroa de 1996.

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Com o conceito “Aura Se Conquista”, o lançamento busca conectar passado e presente. Dessa forma, a campanha reuniu nomes importantes daquela geração vitoriosa, como Carlos Miguel, Zé Afonso e Aílton, além de atletas atuais, como Enamorado e Camila Pini.

Além do apelo histórico, o clube também aposta em inovação. Segundo o CEO Alex Leitão, a parceria com a fornecedora internacional representa um avanço estratégico. Assim, a expectativa é fortalecer a marca do Grêmio no mercado global, ao mesmo tempo em que mantém viva a identidade tradicional do clube.

Modelos e novidades para o torcedor

O uniforme principal mantém as clássicas cores tricolores, mas apresenta detalhes modernos, como listras em estilo degradê e elementos dourados no escudo e na marca da fornecedora. Além disso, um selo especial faz referência direta ao título brasileiro do ano de 1996, como símbolo do caráter comemorativo da peça.

Já a camisa reserva traz um design mais clean, com referências discretas às conquistas da época. Por outro lado, o grande diferencial da coleção está na versão “Jogador”, que passa a chegar aos torcedores. Ou seja, o adepto pode adquirir exatamente o mesmo modelo utilizado pelos atletas em campo, com tecnologia de alto desempenho.

Por fim, o lançamento segue um cronograma definido. As vendas começam no dia 18 de março, nas lojas oficiais e plataformas digitais. Em seguida, o uniforme principal fará sua estreia em campo no confronto contra o Vitória, na Arena do Grêmio, pelo Brasileirão. Posteriormente, a distribuição será ampliada para outros pontos de venda a partir do dia 21.

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