Bruno Henrique e empresário se pronunciam sobre “fake news”

O estafe do atacante Bruno Henrique, do Flamengo, se pronunciou nesta terça-feira (17/3) para abrir a situação contratual do atleta junto ao clube. Irritados com informações que circulam em sites, tanto o jogador quanto Denis Ricardo, seu empresário, foram às redes para negar que o Rubro-Negro teria recusado supostas condições apresentadas pelo atacante.

Bruno Henrique, via X (antigo Twitter), alcunhou tais notícias, então, como “fake news”. “A reunião com meu empresário/staff nem aconteceu ainda e já estão aí falando coisas. Vamos ver essas fake news aí em (sic)”, escreveu na rede social de Elon Musk.

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Denis Ricardo, por sua vez, emitiu uma nota também através do X, reiterando, dessa forma, o respeito do jogador junto ao Flamengo. Ele, assim, reafirmou que não houve qualquer proposta para prorrogação do vínculo, que chega ao fim em dezembro de 2026.

“O estafe do atleta Bruno Henrique vem a público desmentir diversas informações infundadas que estão sendo publicadas ao longo dos últimos dias sobre uma suposta negativa às condições apresentadas pelo Flamengo para uma renovação contratual. O jogador e seus agentes ainda não se reuniram de forma oficial com o clube e até o presente momento não receberam qualquer proposta para prorrogação do vínculo que se encerra ao final deste ano. Desta forma, é impossível que o atleta tenha recusado um acordo ou até mesmo se incomodado com as condições deste novo acordo. A DR3 Sports (…) lamenta a disseminação de fake News e reforça todo o seu compromisso e seu respeito ao Flamengo”, relatou o empresário.

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