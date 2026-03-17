Joia do Botafogo, Kadir é convocado para seleção do Panamá

O Botafogo ganhou uma boa notícia nesta terça-feira (17). O atacante Kadir está na lista de convocados da seleção do Panamá para os amistosos com a África do Sul. As partidas ocorrerão nos dias 27, em Durban, e 31 de março, na Cidade do Cabo. Essa, aliás, é a última lista da seleção panamenha antes da Copa do Mundo.

Com a convocação, Kadir não poderá atuar pelos profissionais contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, caso estivesse na relação do técnico Anselmi. Ele, entretanto, vem atuando pelo sub-20 do time alvinegro.

O atacante de 18 anos havia sido chamado pela primeira vez para a seleção principal do Panamá em janeiro, tendo estreado como titular e com gol no empate em 1 a 1 com a Bolívia. Com o tento, Kadir entrou para a história do futebol panamenho ao se tornar o terceiro jogador mais jovem a marcar pela seleção principal do país. Depois, ele também foi titular na derrota para o México por 1 a 0, no Panamá.

Por fim, o Panamá fará um amistoso contra a Seleção Brasileira no dia 31 de maio, no Maracanã, antes da viagem para a Copa do Mundo. No torneio, a seleção panamenha terá uma vida complicada logo na primeira fase, pois está no Grupo L, com Inglaterra, Gana e Croácia.

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