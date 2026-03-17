Botafogo tem mais dois convocados para amistosos de seleções

O Botafogo terá desfalques por conta dos convocados para os amistosos das seleções de março. Além do volante Danilo, chamado pelo Brasil, o atacante Kadir e o zagueiro Ferraresi foram estão na lista de convocados para o Panamá e Venezuela respectivamente. Assim, eles não poderão atuar contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada.

Kadir está à disposição para amistosos com a África do Sul. As partidas ocorrerão nos dias 27, em Durban, e 31 de março, na Cidade do Cabo. Essa, aliás, é a última lista da seleção panamenha antes da Copa do Mundo.

Já o zagueiro Ferraresi também entrou na lista da Venezuela. O defensor, assim, fica à disposição dos confrontos contra Trinidad e Tobago, dia 27, e Uzbequistão, dia 30 de março. Ele também desfalca o time na partida contra o Athletico-PR, no próximo dia 29.

Kadir, de 18 anos, havia sido chamado pela primeira vez para a seleção principal do Panamá em janeiro, tendo estreado como titular e com gol no empate em 1 a 1 com a Bolívia. Com o tento, Kadir entrou para a história do futebol panamenho ao se tornar o terceiro jogador mais jovem a marcar pela seleção principal do país. Depois, ele também foi titular na derrota para o México por 1 a 0, no Panamá.

Por fim, o Panamá fará um amistoso contra a Seleção Brasileira no dia 31 de maio, no Maracanã, antes da viagem para a Copa do Mundo. No torneio, a seleção panamenha terá uma vida complicada logo na primeira fase, pois está no Grupo L, com Inglaterra, Gana e Croácia.

Ferraresi também desfalca o Botafogo

O zagueiro Ferraresi também entrou na lista da Venezuela. O defensor, assim, fica à disposição dos confrontos contra Trinidad e Tobago, dia 27, e Uzbequistão, dia 30 de março. Ele atuou somente na derrota contra o Flamengo por 3 a 0, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro.

Por fim, o volante Danilo foi lembrado por Ancelotti e disputará os amistosos contra a França e Croácia. O lateral-direito Vitinho estava na pré-lista, mas ficou fora da relação final.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.