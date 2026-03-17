Palmeiras negocia com novo patrocinador para a camisa

Um dos clubes mais valiosos do futebol brasileiro, o Palmeiras está no mercado em busca mais parceiros para valorizar ainda mais a sua marca e aumentar suas receitas. Atualmente, o Verdão conta com a casa de apostas SportingBet como patrocinadora master, mas quer mais marcas para outros espaços da camisa.

Como o Jogada10 anteriormente informou, o Palmeiras tem negociações com a Leapmotor, fabricante chinesa de veículos elétricos. A marca chinesa deve ocupar o local que antes era da Fictor, na parte de trás da camisa.

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Além da Leapmotor, de acordo com o jornalista Jorge Nicola, o Palmeiras também negocia com a Havaianas para a barra frontal da camisa. Segundo o jornalista, a marca de chinelos e sandálias cogita desembolsar R$ 8 milhões por ano para estampar sua marca no manto alviverde.

Caso realmente consiga o acordo com a Leapmotor e com a Havaianas, o Palmeiras pode ver sua receita de patrocínios ultrapassar R$ 200 milhões por temporada – somado ao valor da Puma, fornecedora de materiais esportivos, e com a Sportingbet, patrocinadora master.

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