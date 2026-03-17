Athletico-PR x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

O Cruzeiro entra em campo nesta quarta-feira (18) para encarar o Athletico-PR, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada às 19h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba. Enquanto o time mineiro tenta encerrar a sequência sem vitórias na competição, o adversário paranaense busca se consolidar na parte intermediária da tabela.

O duelo ganha importância para ambos os lados pela necessidade de afirmação. O Cruzeiro tenta reagir após um começo irregular que ainda perdura, enquanto o Athletico aposta no fator casa para somar pontos e subir na tabela. Além disso, os dois times não se enfrentam há um ano.

Onde assistir

A transmissão ao vivo da partida será feita pela RecordTV (em TV aberta), CazéTV (no YouTube) e Premiere (pay-per-view).

Como chega o Athletico-PR

O Athletico-PR chega para o confronto após um duelo movimentado fora de casa. Na última rodada, a equipe comandada por Odair Hellmann perdeu para o Fluminense em um confronto acirrado até o último minuto no Maracanã, na capital carioca. Atualmente, o Furacão ocupa a 10ª colocação, com sete pontos conquistados, sendo duas vitórias, um empate e duas derrotas.

No entanto, os rubro-negros terão um desfalque importante, já que o meia Bruno Zapelli está suspenso após receber um cartão vermelho neste último confronto diante do Tricolor, o que pode impactar a criação ofensiva da equipe.

Como chega o Cruzeiro

Já o Cruzeiro, por outro lado, vive momento de pressão. A equipe está sob o comando interino de Wesley Carvalho, que assumiu após a demissão de Tite. A ocasião ocorreu após o empate com o Vasco em pleno Mineirão. Assim, a cúpula celeste busca outro nome para ocupar o cargo, sendo Artur Jorge o mais cotado.

Dentro de campo, o cenário preocupa. O Cruzeiro, desse modo, acumula seis partidas sem vitória e ocupa a penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, com apenas três pontos. Além disso, o meia Matheus Pereira, um dos destaques do time na temporada, está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo, aumentando o desafio para a equipe buscar reação. Cássio, lesionado, também não atua.

ATLHETICO-PR x CRUZEIRO

Campeonato Brasileiro – 7ª rodada

Data e horário: 18/03/2026, às 19h30 (horário de Brasília)

Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)

ATHLETICO-PR: Santos; Benavídez, Aguirre, Arthur Dias, Esquivel; Portilla, Gustavo e Jadson; Mendoza, Julimar e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

CRUZEIRO: Matheus Cunha; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Matheus Henrique, Lucas Silva e Gerson; Christian, Arroyo e Chico da Costa (Kaio Jorge). Técnico: Wesley Carvalho.

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE) e Alex Sandro Quadros Thome (RR)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Onde assistir: RecordTV (em TV aberta), CazéTV (no YouTube) e Premiere (pay-per-view)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.