Desempenho do Fluminense contra o Vasco no Maracanã é abaixo; veja

Fluminense e Vasco entram em campo na noite desta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), para mais um capítulo da rivalidade carioca no Estádio do Maracanã. O confronto, que abre a sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2026, coloca à prova a resistência tricolor em um cenário historicamente hostil.

Embora o jogo ocorra no principal palco do futebol nacional, o Vasco detém o mando de campo nesta ocasião. Nesse sentido, o histórico do Fluminense como visitante diante do rival no Maracanã acende um sinal de alerta para a torcida.

De acordo com os números do site Estatísticas Fluminense, os clubes somam 257 duelos no estádio ao longo das décadas. O Tricolor sustenta um aproveitamento geral de 42,%, acumulando 79 vitórias, 87 empates e 91 derrotas.

Fluminense leva a pior com mando inverso

Entretanto, o cenário se torna ainda mais desafiador quando isolamos apenas as partidas com mando vascaíno. Sob esse recorte, o Vasco atuou como mandante contra o Fluminense em 120 oportunidades no Maracanã e mantém a dianteira no confronto direto.

O rival soma 44 vitórias, enquanto o Time de Guerreiros conquistou 32 triunfos, além de 44 empates — um desempenho que limita o aproveitamento tricolor a 38,89%.

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Além disso, a fase recente agrava o retrospecto negativo. Nas últimas 20 vezes em que visitou o Vasco no Maracanã, o Fluminense venceu apenas uma partida, sofreu oito derrotas e empatou em 11 ocasiões.

O último triunfo ocorreu há seis anos, em 15 de março de 2020, com um placar de 2 a 0 pelo Campeonato Carioca. O encontro mais recente terminou com vitória vascaína por 2 a 1, em 11 de dezembro de 2025, pela Copa do Brasil.

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