Savarino, do Fluminense, é convocado para seleção da Venezuela

Em ascensão do Fluminense, o meia-atacante Savarino foi convocado para seleção da Venzuela para os amistosos contra Trinidad e Tobago, dia 27, e Uzbequistão, dia 30 de março. Ele pode desfalcar o time tricolor contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, a CBF ainda não definiu data e horário do confronto da nona rodada da competição.

No ano passado, Savarino esteve 14 partidas da Venezuela, seja em amistosos ou Eliminatórias da Copa do Mundo. Ele é um dos destaques da seleção. No entanto, não se classificou para a Copa do Mundo de 2026, perdendo a vaga na repescagem na última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas em setembro de 2025. A Venezuela, que era a única da Conmebol a nunca ter ido ao Mundial, perdeu para Bolívia na tabela após uma derrota em casa, terminando na 8ª posição.

Savarino chegou no início do ano no Fluminense após negociação com o Botafogo. O meia participou de nove partidas e recentemente cravou sua vaga como titular na equipe comandada por Luis Zubeldía. Na última partida, o venezuelano fez duas assistências na vitória por 3 a 2 sobre o Athletico, no Maracanã, pelo Brasileirão.

Por fim, Yeferson Soteldo, que normalmente aparece como um nomes na lista, não estará com a seleção da Venezuela para os amistosos de março.

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