Liverpool x Galatasaray: onde assistir, escalações e arbitragem

Liverpool e Galatasaray fazem o jogo de volta das oitavas de final da Champions League, nesta quarta-feira (18), às 17h (de Brasília), no Anfield Road. O time turco venceu por 1 a 0 dentro de casa e precisa de apenas um empate para seguir vivo no torneio. Do outro lado, os Reds, entretanto, precisam da vitória por dois gols de diferença para sonhar com o título. Em caso de triunfo por um gol, a partida terá prorrogação e, se persistir, a definição será na disputa por pênaltis. Assim, quem ganhar encara PSG ou Chelsea nas quartas de final.

Onde assistir

A partida entre Liverpool e Galatasaray, pela jogo de volta das oitavas de final da Champions League, portanto, terá a transmissão da TNT (tv fechada) e HBO Max (streaming).

Como chega o Liverpool

Depois de uma sequência de quatro vitórias seguidas, o Liverpool vive uma fase irregular. Nos últimos quatro jogos, venceu e empatou um e perdeu dois confrontos, um deles para o lanterna da Premier League, Wolves. Além disso, empatou com o Tottenham, que não sabe o que é vencer desde janeiro. No entanto, o time ainda acredita na força do Anfield para carimbar a classificação à próxima fase.

Em relação ao jogo de ida, o técnico Arne Slot, aliás, deve realizar duas mudanças no time titular do Liverpool. O goleiro Alisson e o atacante Gakpo entram nos lugares de Mamardashvili e Gómez, respectivamente. Assim, Szobolszlai será recuado para a lateral direita.

Como chega o Galatasaray

Do outro lado, o Galatararay vive um momento de solidez na temporada. Nas últimas 12 partidas, o time turco perdeu apenas duas vezes contra Konyaspor e Juventus. No momento, são cinco vitórias consecutivas, o que faz toda a diferença para um confronto gigante pela Champions League. Mesmo jogando fora de casa, a equipe Okan Buruk deve tentar arriscar alguns ataques.

Dentro de campo, a única alteração, aliás, deve ser no sistema defensivo. Suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, Sanchez dá lugar para Bardakci. Destaque para Gabriel Sara, convocado na última segunda-feira (16) por Carlo Ancelotti para os amistosos da seleção brasileira contra França e Croácia, na Data Fifa de março.

LIVERPOOL x GALATASARAY

Champions League – Oitavas de final (Jogo de volta)

Data-Hora: 18/3/2026 (quarta-feira), às 17h (de Brasília)

Local: Anfield, em Londres (ING)

LIVERPOOL: Alisson; Szoboszlai, Konate, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch e Mac Allister; Salah, Wirtz e Gakpo; Ekitike. Técnico: Arne Slot.

GALATASARAY: Cakir; Sallai, Singo, Bardakci e Jakobs; Torreira, Lemina, Gabriel Sara, Yilmaz e Lang; Osimhen. Técnico: Okan Buruk.

Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

Assistentes: Tomasz Listkiewicz (POL) e Adam Kupsik (POL)

VAR: Marco Di Bello (ITA)

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