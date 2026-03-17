Atlético renova contrato de Mamady Cissé até 2030

O Atlético oficializou nesta terça-feira (17) a renovação de contrato do volante Mamady Cissé. Anteriormente, o vínculo do atleta era válido até 2028. Com o novo acordo, porém, o compromisso teve ampliação até o fim de 2030. Além disso, o meio-campista recebeu valorização salarial e teve a multa rescisória reajustada, o que evidencia a confiança do clube em seu desenvolvimento.

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Outro ponto envolve o planejamento fora de campo. O Atlético trabalha para, futuramente, trazer a família do jogador ao Brasil. Natural da Guiné, Cissé chegou ao país ainda jovem e segue em processo de adaptação, tanto dentro quanto fora das quatro linhas.

Evolução e espaço no elenco

Mamady Cissé chegou ao Atlético em 2024 para integrar as categorias de base do Alvinegro. Desde então, apresentou evolução consistente, o que o levou a sua promoção ao time de transição. Posteriormente, passou a treinar com o elenco principal sob o comando, na época, de Jorge Sampaoli.

Na atual temporada, o volante já disputou algumas partidas e vinha recebendo elogios da comissão técnica pelo desempenho. Sua capacidade física e leitura de jogo são vistas como pontos fortes, o que aumenta a expectativa em torno de seu crescimento no clube.

Por outro lado, o jovem também enfrentou um momento delicado recentemente. Durante a reta final do Campeonato Mineiro, contra o rival Cruzeiro, Cissé sofreu um corte no pé direito após uma dividida com Kaiki. Apesar do susto, a renovação indica que o clube mantém total confiança em sua recuperação e evolução.

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