Barcelona x Newcastle: onde assistir, escalações e arbitragem

Barcelona e Newcastle entram em campo nesta quarta-feira (18) para definir quem avança às quartas de final da Champions. O duelo de volta das oitavas será disputado no Camp Nou, às 14h45 (de Brasília). No primeiro confronto, na Inglaterra, as equipes ficaram no empate por 1 a 1. Quem vencer agora garante vaga na próxima fase e encara o classificado de Tottenham x Atlético de Madrid. Em caso de novo empate, a decisão terá prorrogação e, se necessário, pênaltis.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).
Como chega o Barcelona
Líder do Campeonato Espanhol, o Barcelona atravessa uma grande fase e poderá contar com o apoio de seus torcedores para avançar às quartas da Champions. O gol marcado por Lamine Yamal nos acréscimos, no jogo de ida, deixou a situação mais tranquila para o Barça, que precisa de uma vitória simples para se classificar.
Além disso, o Barcelona vem de uma excelente sequência como mandante, com 16 vitórias consecutivas no Camp Nou.
Mesmo com desfalques importantes, como Balde, De Jong e Koundé, o técnico Hansi Flick deve escalar o que tem de melhor. Lamine Yamal, poupado no último jogo da LaLiga, retorna ao time titular, assim como o lateral Garcia e o meia Fermín.
Como chega o Newcastle
Por outro lado, o Newcastle terá um grande desafio pela frente. Isto porque o time deixou escapar a vitória em casa nos acréscimos e agora precisa vencer o Barcelona em pleno Camp Nou para avançar às oitavas.
Para o técnico Eddie Howe, a principal baixa segue sendo Bruno Guimarães. O volante brasileiro está fora desde 10 de fevereiro, por conta de uma lesão muscular, e também ficou de fora da última convocação da Seleção Brasileira.
BARCELONA X NEWCASTLE
Oitavas de final da Champions 2025/26 — Jogo da volta
Data e horário: quarta-feira, 18/03/2026, às 14h45 (de Brasília).
Local: Camp Nou, em Barcelona.
BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsi, Martin e João Cancelo; Bernal, Fermín López e Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha e Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.
NEWCASTLE: Ramsdale; Livramento, Thiaw, Burn e Hall; Ramsey, Joelinton e Murphy; Elanga, Gordon e Barnes. Técnico: Eddie Howe.
Árbitro: François Letexier (França).
Auxiliares: Cyril Mugnier (França) e Mehdi Rahmouni (França).
VAR: Bram Van Driessche (Bélgica).
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.