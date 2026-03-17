Com Léo Pereira, Flamengo “completa” defesa na Seleção

Time mais forte do continente nos últimos anos, o Flamengo vem se especializando em colocar jogadores na Seleção. Não à toa, é o time do mundo com mais representantes na Amarelinha na última convocação, divulgada na segunda-feira (16/3) por Carlo Ancelotti.
E, na ocasião, o zagueiro Léo Pereira surgiu pela primeira vez na carreira na lista da Canarinho. Isso garante uma curiosidade: todos os brasileiros da defesa do Flamengo receberam ao menos uma convocação para a Seleção Brasileira principal.
LEIA MAIS: Bruno Henrique e empresário se pronunciam sobre “fake news”
Atualmente, o Rubro-Negro conta com oito defensores (contando zagueiros e laterais) no elenco profissional, sendo sete brasileiros. O único de fora é o lateral-direito Guillermo Varela – também habituado a convocações para o Uruguai, aliás. E Léo Pereira era o único dentre eles que ainda não havia ganhado chance na Seleção.
Léo Ortiz, por exemplo, constou na última lista de Dorival Júnior e também na primeira de Carlo Ancelotti, ainda que só tenha ido a campo nas últimas partidas do atual técnico do Corinthians. Os experientes laterais Danilo e Alex Sandro são figurinhas carimbadas, recebendo oportunidades antes e durante a passagem pelo Fla.
Outro que chamou a atenção da Seleção jogando pelo Flamengo foi Ayrton Lucas. O lateral-esquerdo, afinal, ganhou chances com Ramon Menezes no começo do ciclo pós-Copa do Mundo de 2022. No entanto, não retornou às convocatórias.
Há também dois jogadores que foram lembrados antes de atuar pelo Flamengo. São os casos de Emerson Royal, que rodou a Europa, e o jovem Vitão. O último constou na lista de Ramon Menezes quando atuava pelo Inter, em 2023, mas não foi a campo.
Defensores do Flamengo na Seleção Brasileira
- Danilo – 67 jogos
- Alex Sandro – 43 jogos
- Emerson Royal – 10 jogos
- Ayrton Lucas – 2 jogos
- Léo Ortiz – 2 jogos
- Léo Pereira – 0 jogos (uma convocação)
- Vitão – 0 jogos (uma convocação)
