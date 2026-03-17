Lucas Veríssimo pode reestrear pelo Santos contra o Internacional

O Santos deve ter mudanças importantes na defesa para o duelo contra o Internacional, marcado para quarta-feira (18), às 21h30, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Brasileirão. Isso porque o zagueiro Luan Peres recebeu dois cartões amarelos no clássico contra o Corinthians e acabou expulso nos minutos finais do clássico alvinegro, ocorrido no último domingo (15).

LEIA MAIS: Com gols de Gabigol e Depay, Santos e Corinthians empatam na Vila

Com a ausência confirmada, cresce a possibilidade do retorno de Lucas Veríssimo à equipe titular. O defensor chegou recentemente ao clube durante a última janela de transferências e foi contratado com grande expectativa por parte da torcida e da diretoria. Caso seja escolhido, o jogador fará sua reestreia com a camisa santista justamente em um momento de pressão na temporada.

Além dele, o setor defensivo ainda conta com outras alternativas disponíveis no elenco. O argentino Adonis Frías e o zagueiro Zé Ivaldo aparecem como opções para completar a linha defensiva. Entretanto, a tendência inicial da comissão técnica é apostar em Veríssimo para ganhar experiência e segurança na retaguarda.

Dúvidas físicas podem provocar novas mudanças

Além da alteração na zaga, o Santos monitora a situação de outros jogadores que deixaram o clássico com problemas físicos. O lateral-esquerdo Vinicius Lira sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante a partida, enquanto Gabriel Bontempo apresentou uma contratura lombar. Ambos passarão por reavaliação médica antes da definição da equipe titular.

O empate no clássico também não foi suficiente para aliviar o ambiente interno no clube. Apesar de um início promissor na partida, o Santos encontrou dificuldades para manter o ritmo e criou poucas oportunidades claras de gol. Por outro lado, o Corinthians acabou levando mais perigo durante o confronto.

Na tabela do Brasileirão, o Peixe ocupa atualmente a 14ª posição, com seis pontos conquistados. A distância para a zona de rebaixamento é de apenas três pontos, o que aumenta a necessidade de vitória na próxima rodada. Já o Internacional vive situação ainda mais complicada, aparecendo na lanterna da competição com apenas dois pontos somados até aqui.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.