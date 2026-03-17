Vasco x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Vasco e Fluminense medem forças nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), em duelo válido pela sétima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Tricolor ocupa as posições de vanguarda na tabela, o Cruz-maltino apresenta sinais de reação e projeta uma arrancada na competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Globo e do Premiere.

Atualmente, o Fluminense ostenta a 3ª colocação do certame. Nesse sentido, a depender de uma combinação favorável de resultados, a equipe das Laranjeiras pode assumir a liderança isolada ao término desta rodada.

Por outro lado, o Vasco soma cinco pontos na classificação geral. Vale destacar que o time iniciou uma trajetória ascendente sob o comando de Renato Gaúcho, responsável direto pela conquista de quatro dos cinco pontos do clube. Apesar do otimismo, o sinal de alerta permanece ligado: qualquer tropeço no clássico corre o risco de empurrar o Gigante da Colina novamente para a zona de rebaixamento.

Como chega o Vasco

No que diz respeito à escalação, Renato Gaúcho sinaliza a manutenção da base que venceu o Palmeiras em sua estreia. A principal novidade fica por conta do retorno de Thiago Mendes, que assume o posto de Barros.

Curiosamente, ocorre uma inversão de papéis em relação ao último jogo: Thiago cumpriu suspensão contra o Cruzeiro, e agora Barros desfalca o time após receber o cartão vermelho.

Além disso, o setor ofensivo ainda guarda uma indefinição. Brenner apresentou um bom desempenho e balançou as redes diante da Raposa, fator que o coloca na disputa direta pela vaga de David para formar dupla com Gómez. Já na lateral esquerda, Cuiabano segue firme como titular.

Como chega o Fluminense

Enquanto isso, no lado tricolor, o técnico Luís Zubeldía ainda aguarda para contar com Facundo Bernal. Contudo, o treinador mantém mistério sobre os setores defensivo e de ataque, cogitando inclusive dar a primeira oportunidade como titular para Rodrigo Castillo.

Já no setor defensivo, o retorno de Jemmes está confirmado após sua recuperação. Paralelamente, Ignácio, Freytes e Millán travam uma batalha por uma posição entre os onze iniciais.

A tendência indica a permanência do argentino na equipe, mesmo sob o crivo da arquibancada. Sobre esse ponto, Zubeldía saiu em defesa do atleta, rebatendo as críticas da torcida.

VASCO X FLUMINENSE



Campeonato Brasileiro – 7ª rodada

Data e horário: 18/03/2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Hugo Moura, Thiago Mendes, Tchê Tchê e Nuno Moreira; Andrés Gómez e David (Brenner). Técnico: Renato Gaúcho.

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Millán (Freytes) e Renê (Guilherme Arana); Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Savarino, Canobbio e John Kennedy (Castillo). Técnico: Luís Zubeldía.

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

VAR: Wagner Reway (SC)

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